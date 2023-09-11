عمان11 أيلول (بترا)- زار قائد عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي العميد البحري فابريزيو روتيري اليوم الاثنين، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز بحضور الملحق العسكري الإيطالي في عمّان، حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية، وبيان دور القوة البحرية في التحالف البحري الدولي.

وجرى خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون والتنسيق والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين القوات البحرية في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتهدف عملية أتالانتا إلى منع وقمع أعمال القرصنة والإرهاب البحري بكافة أشكالها في منطقة عمليات البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل الصومال والمحيط الهندي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية والشحن البحري في المنطقة والإقليم.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم باستقبال العديد من السفن العسكرية الزائرة إلى خليج العقبة والتي ترسوا على رصيف قاعدة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني البحرية وتؤمن لها الحماية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي أثناء فترة رسوها.

--(بترا)

ل م/از/ ع ط

11/09/2023 20:57:31

