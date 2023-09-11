قائد عملية أتالانتا يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية
التاريخ
9/11/2023 2:39:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان11 أيلول (بترا)- زار قائد عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي العميد البحري فابريزيو روتيري اليوم الاثنين، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.
واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز بحضور الملحق العسكري الإيطالي في عمّان، حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية، وبيان دور القوة البحرية في التحالف البحري الدولي.
وجرى خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون والتنسيق والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين القوات البحرية في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتهدف عملية أتالانتا إلى منع وقمع أعمال القرصنة والإرهاب البحري بكافة أشكالها في منطقة عمليات البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل الصومال والمحيط الهندي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية والشحن البحري في المنطقة والإقليم.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم باستقبال العديد من السفن العسكرية الزائرة إلى خليج العقبة والتي ترسوا على رصيف قاعدة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني البحرية وتؤمن لها الحماية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي أثناء فترة رسوها.
--(بترا)
ل م/از/ ع ط
11/09/2023 20:57:31
MENAFN11092023000117011021ID1107047726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.