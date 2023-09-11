أردوغان: عودة العلاقات التركية مع مصر ستكون إيجابية على الحالة الإقليمية
التاريخ
9/11/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية خاصة الملف السوري.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، في تصريحات صحفية خلال عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين، قال أردوغان: إن بلاده ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين.
وحول لقائه مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إنهم دعونا لمصر أولاً، ونحن سندعوهم لتركيا، لافتا الى ان الوزراء المعنيين ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة.
وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الرئيس السيسي خلال اللقاء أنه سيوافق على أوراق اعتماد السفير المصري المعيّن في تركيا.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
11/09/2023 20:45:34
MENAFN11092023000117011021ID1107047725
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