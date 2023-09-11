عمان 11 أيلول (بترا)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية خاصة الملف السوري.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، في تصريحات صحفية خلال عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين، قال أردوغان: إن بلاده ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين.

وحول لقائه مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إنهم دعونا لمصر أولاً، ونحن سندعوهم لتركيا، لافتا الى ان الوزراء المعنيين ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة.

وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الرئيس السيسي خلال اللقاء أنه سيوافق على أوراق اعتماد السفير المصري المعيّن في تركيا.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

11/09/2023 20:45:34