عمان 11 أيلول (بترا)- عقدت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اجتماعا تشاوريا لمختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني حول التغطية الصحية الشاملة في مجال الأمراض غير السارية.

ويأتي الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، في إطار التحضير للاجتماع الرفيع المستوى الثاني للأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة.

وهدفَ الاجتماع إلى رفع سوية التنسيق بين الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والحكومة ممثلة بوزارة الصحة والقطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مجال الأمراض غير السارية.

وخَلُص الاجتماع الى تقديم وجهات النظر والتوصيات عن طريق ملخص سياسات يمثل الجهود الوطنية الحالية والدور الذي يمكن للجميع أن يلعبه لتحقيق هذا الهدف والذي ينسجم مع التوجيهات الملكية لرفع مستوى التغطية الصحية للمواطنين، وانسجاماً مع التزام الأردن بإعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة من خلال بناء أنظمة صحية عادلة ومرنة ومستدامة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكّدت المديرة العامة الجمعية الملكية للتوعية الصحية، الدكتورة أمل عريفج، أهمية الشراكات والتنسيق المستمر والنهج المتعدد القطاعات للوصول للتغطية الصحية الشاملة في ملف الأمراض غير السارية، مثمّنة جهود المشاركين في الاجتماع ومداخلاتهم.

يُذكر أن التغطية الصحية الشاملة هي مفهوم يهدف إلى ضمان إمكانية وصول جميع الأفراد والمجتمعات لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، مع ضمان أن لا تدفع تكاليف الوصول إلى هذه الخدمات الأفراد أو الأُسر إلى ضائقة مالية من جرّاء ذلك.

وتشتمل التغطية الصحية على مجموعة واسعة من التدخّلات الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، والرعاية في المستشفيات، والتشخيص، والأدوية، وغيرها من الإجراءات الوقائية والعلاجية.

يُشار إلى أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتعزيزه وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكات صحية إيجابية، فيما تقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

--(بترا)





وز/ب ع/ ع ط









11/09/2023 20:43:57