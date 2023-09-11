Monday, 11 September 2023 11:15 GMT

اجتماع تنسيقي تحضيرا للاجتماع الأممي الثاني حول التغطية الصحية الشاملة

9/11/2023 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- عقدت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اجتماعا تشاوريا لمختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني حول التغطية الصحية الشاملة في مجال الأمراض غير السارية.

ويأتي الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، في إطار التحضير للاجتماع الرفيع المستوى الثاني للأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة.

وهدفَ الاجتماع إلى رفع سوية التنسيق بين الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والحكومة ممثلة بوزارة الصحة والقطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مجال الأمراض غير السارية.

وخَلُص الاجتماع الى تقديم وجهات النظر والتوصيات عن طريق ملخص سياسات يمثل الجهود الوطنية الحالية والدور الذي يمكن للجميع أن يلعبه لتحقيق هذا الهدف والذي ينسجم مع التوجيهات الملكية لرفع مستوى التغطية الصحية للمواطنين، وانسجاماً مع التزام الأردن بإعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة من خلال بناء أنظمة صحية عادلة ومرنة ومستدامة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكّدت المديرة العامة الجمعية الملكية للتوعية الصحية، الدكتورة أمل عريفج، أهمية الشراكات والتنسيق المستمر والنهج المتعدد القطاعات للوصول للتغطية الصحية الشاملة في ملف الأمراض غير السارية، مثمّنة جهود المشاركين في الاجتماع ومداخلاتهم.

يُذكر أن التغطية الصحية الشاملة هي مفهوم يهدف إلى ضمان إمكانية وصول جميع الأفراد والمجتمعات لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، مع ضمان أن لا تدفع تكاليف الوصول إلى هذه الخدمات الأفراد أو الأُسر إلى ضائقة مالية من جرّاء ذلك.

وتشتمل التغطية الصحية على مجموعة واسعة من التدخّلات الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، والرعاية في المستشفيات، والتشخيص، والأدوية، وغيرها من الإجراءات الوقائية والعلاجية.

يُشار إلى أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتعزيزه وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكات صحية إيجابية، فيما تقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

--(بترا)


وز/ب ع/ ع ط



11/09/2023 20:43:57

MENAFN11092023000117011021ID1107047724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث