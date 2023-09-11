اجتماع تنسيقي تحضيرا للاجتماع الأممي الثاني حول التغطية الصحية الشاملة
التاريخ
9/11/2023 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- عقدت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اجتماعا تشاوريا لمختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني حول التغطية الصحية الشاملة في مجال الأمراض غير السارية.
ويأتي الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، في إطار التحضير للاجتماع الرفيع المستوى الثاني للأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة.
وهدفَ الاجتماع إلى رفع سوية التنسيق بين الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والحكومة ممثلة بوزارة الصحة والقطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مجال الأمراض غير السارية.
وخَلُص الاجتماع الى تقديم وجهات النظر والتوصيات عن طريق ملخص سياسات يمثل الجهود الوطنية الحالية والدور الذي يمكن للجميع أن يلعبه لتحقيق هذا الهدف والذي ينسجم مع التوجيهات الملكية لرفع مستوى التغطية الصحية للمواطنين، وانسجاماً مع التزام الأردن بإعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة من خلال بناء أنظمة صحية عادلة ومرنة ومستدامة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكّدت المديرة العامة الجمعية الملكية للتوعية الصحية، الدكتورة أمل عريفج، أهمية الشراكات والتنسيق المستمر والنهج المتعدد القطاعات للوصول للتغطية الصحية الشاملة في ملف الأمراض غير السارية، مثمّنة جهود المشاركين في الاجتماع ومداخلاتهم.
يُذكر أن التغطية الصحية الشاملة هي مفهوم يهدف إلى ضمان إمكانية وصول جميع الأفراد والمجتمعات لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، مع ضمان أن لا تدفع تكاليف الوصول إلى هذه الخدمات الأفراد أو الأُسر إلى ضائقة مالية من جرّاء ذلك.
وتشتمل التغطية الصحية على مجموعة واسعة من التدخّلات الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، والرعاية في المستشفيات، والتشخيص، والأدوية، وغيرها من الإجراءات الوقائية والعلاجية.
يُشار إلى أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتعزيزه وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكات صحية إيجابية، فيما تقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.
--(بترا)
وز/ب ع/ ع ط
11/09/2023 20:43:57
MENAFN11092023000117011021ID1107047724
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