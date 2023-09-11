توقيع ديوان دار الهواشم للأديب سامر المعاني

توقيع ديوان دار الهواشم للأديب سامر المعاني
التاريخ
9/11/2023 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 11 أيلول (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في ديوان إربد التراثي مساء اليوم، حفلا لتوقيع ديوان بعنوان "دار الهواشم"، إعداد وتبويب الأديب سامر المعاني. وجرى وأشرف على الكتاب رئيس دارة المشرق للفكر والثقافة الأديبة زهرية الصعوب، فيما حظي برعاية الرئيس الفخري للمنتدى الدكتورة إيمان الجودة.
وقال المعاني خلال الحفل الذي أدار مفرداته الأديب موسى النعواشي إن الديوان ضم قصائد شعرية تحدثت عن المكان والإنسان الأردني من العقبة حتى الرمثا.
من جهتها أشارت الجودة الى أن ديوان دار الهواشم يعد منجزا وطنيا مهما، ما يؤمل من الجميع دعمه والاحتفاء به، مبينة أن منتدى الجياد يقدم دوما ما هو ناضج ويخدم المشهد الثقافي الأردني والعربي.
وقدم النعواشي ملخصا عن سيرة منتدى الجياد، الذي أصبح منارة عربية ثقافية ومتفردا في الكثير من الأنشطة والمجالات الثقافية المنوعة.
كما قدم الشعراء عبدالرحيم جداية، الدكتور حسام العفوري، الدكتورة إيمان العمري، محمد المحاسنة، الدكتور إبراهيم الطيار، الشاعرة عطاف جانم والشاعر جروان المعاني، مجموعة قصائد من الديوان والتي تحدثت عن عشق الوطن وحب الوطن وفلسطين.
وامتازت قصائد الشعراء بتجل وسمو عال، نالت استحسان الجمهور الحضور كما لو كانت تظاهرة ثقافية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية، وذلك تقديرا لجهودهم في إنجاح فعاليات الحفل.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
11/09/2023 20:38:30
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