توقيع ديوان دار الهواشم للأديب سامر المعاني

إربد 11 أيلول (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في ديوان إربد التراثي مساء اليوم، حفلا لتوقيع ديوان بعنوان "دار الهواشم"، إعداد وتبويب الأديب سامر المعاني. وجرى وأشرف على الكتاب رئيس دارة المشرق للفكر والثقافة الأديبة زهرية الصعوب، فيما حظي برعاية الرئيس الفخري للمنتدى الدكتورة إيمان الجودة.

وقال المعاني خلال الحفل الذي أدار مفرداته الأديب موسى النعواشي إن الديوان ضم قصائد شعرية تحدثت عن المكان والإنسان الأردني من العقبة حتى الرمثا.

من جهتها أشارت الجودة الى أن ديوان دار الهواشم يعد منجزا وطنيا مهما، ما يؤمل من الجميع دعمه والاحتفاء به، مبينة أن منتدى الجياد يقدم دوما ما هو ناضج ويخدم المشهد الثقافي الأردني والعربي.

وقدم النعواشي ملخصا عن سيرة منتدى الجياد، الذي أصبح منارة عربية ثقافية ومتفردا في الكثير من الأنشطة والمجالات الثقافية المنوعة.

كما قدم الشعراء عبدالرحيم جداية، الدكتور حسام العفوري، الدكتورة إيمان العمري، محمد المحاسنة، الدكتور إبراهيم الطيار، الشاعرة عطاف جانم والشاعر جروان المعاني، مجموعة قصائد من الديوان والتي تحدثت عن عشق الوطن وحب الوطن وفلسطين.

وامتازت قصائد الشعراء بتجل وسمو عال، نالت استحسان الجمهور الحضور كما لو كانت تظاهرة ثقافية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية، وذلك تقديرا لجهودهم في إنجاح فعاليات الحفل.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

11/09/2023 20:38:30

