غزة: الأونروا تحذر من عجزها عن دفع رواتب موظفيها

غزة 11 أيلول (بترا)-حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري والمقبل.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في قطاع غزة: في تصريح صحفي "إن الاونروا لديها عجز يقدر من 170 الى 190 مليون دولار، لافتا الى أن هذا المبلغ هو ميزانية البرامج التي يتم تقديمها للتعليم والصحة والإغاثة".

وأكد أن هذا المبلغ مطلوب توفيره لتجنب الانقطاعات في تقديم الخدمات ودفع رواتب الموظفين والبرامج، ولكي تبدأ المنظمة الأممية العام الجديد دون ديون والتزامات مالية.

وأضاف أبو حسنة: "إن الأونروا تحتاج إلى 60 مليون دولار، من أجل تغطية الاحتياجات المالية الأساسية في أيلول المقبل، موضحا أن الوكالة تحتاج الى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لحوالي 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة".

وتابع: "تحتاج الأونروا كذلك إلى مبلغ 30 مليون دولار لتقديم المساعدات النقدية لحوالي 600 ألف لاجئ في سوريا ولبنان والأردن خلال الربع الأخير من العام الجاري".

وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا لا تعمل في ظروف مثالية، لا سيما وأنها تعاملت مع حالات طوارئ كالحروب التي شنت على قطاع غزة، إضافة إلى زيادة أعداد اللاجئين وزيادة حجم المتطلبات.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

11/09/2023 20:29:49

