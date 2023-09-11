التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم
التاريخ
9/11/2023 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 11 أيلول(بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب و جودة التعليم والتدريب المهني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الفريقين في مجالات التعليم والتدريب المهني، وتنفيذ برامج تدريبية مهنية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية والمواد التدريبية، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل ومتطلبات التدريب.
وقال المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد مفلح الغرايبة إننا ملتزمون برفع مستوى التعليم والتدريب المهني في الأردن، لافتا الى أن هذه المذكرة تعكس الجهود المشتركة مع جامعة جرش والجامعات الأخرى لتحقيق هذا الهدف.
وبين أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التزام المؤسسة بزيادة فرص التعليم والتدريب المهني، وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة للشباب والباحثين عن عمل، لتسهم بذلك في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز فرص العمل.
من جهته أشار رئيس جامعة جرش الدكتور محمد علي الخلايلة إلى أهمية التعاون بين الجامعة ومؤسسة التدريب المهني في تطوير القوى العاملة وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة.
وتنص المذكرة على التزام الفريقين بتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن، وتسهم في تحسين فرص العمل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وتمتد المذكرة إلى مجالات متعددة من التعليم والتدريب المهني، لتحقيق التميز في توفير برامج تدريبية مهنية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة والتدريب والتطوير المهني.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
11/09/2023 20:26:58
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