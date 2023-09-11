التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم

جرش 11 أيلول(بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب و جودة التعليم والتدريب المهني.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الفريقين في مجالات التعليم والتدريب المهني، وتنفيذ برامج تدريبية مهنية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية والمواد التدريبية، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل ومتطلبات التدريب.

وقال المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد مفلح الغرايبة إننا ملتزمون برفع مستوى التعليم والتدريب المهني في الأردن، لافتا الى أن هذه المذكرة تعكس الجهود المشتركة مع جامعة جرش والجامعات الأخرى لتحقيق هذا الهدف.

وبين أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التزام المؤسسة بزيادة فرص التعليم والتدريب المهني، وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة للشباب والباحثين عن عمل، لتسهم بذلك في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز فرص العمل.

من جهته أشار رئيس جامعة جرش الدكتور محمد علي الخلايلة إلى أهمية التعاون بين الجامعة ومؤسسة التدريب المهني في تطوير القوى العاملة وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة.

وتنص المذكرة على التزام الفريقين بتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن، وتسهم في تحسين فرص العمل ورفع كفاءة القوى العاملة.

وتمتد المذكرة إلى مجالات متعددة من التعليم والتدريب المهني، لتحقيق التميز في توفير برامج تدريبية مهنية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة والتدريب والتطوير المهني.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

11/09/2023 20:26:58

