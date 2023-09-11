فاعليات عجلونية تدعو الإعلام لمساندة جهود محاربة إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/11/2023 2:39:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 11 أيلول (بترا) –علي فريحات – أكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية الحزبية والشعبية في محافظة عجلون أهمية دور وسائل الاعلام في مساندة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وأعربوا عن وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع والتصدي لها بكافة الطرق والالتزام بمقاطعة أية مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية.
وقال نائب محافظ عجلون متصرف لواء القصبة هاشم العبداللات إن توجيهات جلالة الملك تؤكد دائما على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، مؤكدا أن الامتثال للتوجيهات الملكية هي للصالح العام ويجب العمل على تنفيذها.
وبين أهمية الدور الذي يقع على عاتق وسائل الاعلام في تكثيف الحملات التوعوية بشأن إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح نظرا لخطورة هذه الظاهرة والتصدي لها بمختلف الوسائل المتاحة وتغليظ العقوبات بحق كل من تثبت إدانته بهذا الجرم من خلال متابعة المناسبات الاجتماعية.
وأشار النائب الدكتور فريد حداد الى إن المجتمع الأردني وبكافة مكوناته يتوافق على نبذ هذه الظاهرة ويجمع على ضرورة وقفها واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يقوم بهذا الفعل، مؤكدا أهمية تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن مرتكبيها.
من جهته أكد النائب خلدون شويات، ضرورة إيجاد وسائلَ أكثر حضارية للتعبير عن الفرح، دون التسبب بإلحاق الأذى بالآخرين و اتخاذ اجراءات حازمة ضد من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات سواء قانونيا من حيث التشدد في العقوبات أو اجتماعيا بعدم الحضور ومقاطعة الأفراح التي يتم فيها اطلاق الرصاص والتبليغ عمن يقوم بهذه التصرفات السلبية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني الى أن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون وسببا في ازهاق ارواح الابرياء وترويع الامنين وارباك الحياة اليومية للمواطنين وما يترتب عليها من تبعات اجتماعية وانسانية وأمنية وعشائرية ومالية، الأمر الذي يتطلب محاربتها حفاظا على حياة المواطنين.
وبين رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، أن الـتـعـبـير عـن الـبـهـجـة والـفـرحـة حـق لـكـل فـرد فـي هـذا الـمـجـتـمـع شريطة أن لا يكون على حساب الآخرين، داعيا الجميع إلى محاربة هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي، أهمية التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لملاحقة مطلقي العيارات النارية والإبلاغ عنهم ليتم ضبطهم حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.
وبين أمين عام حزب الشورى الدكتور فراس العبادي أهمية محاربة هذه الظاهرة ومقاطعة ونبذ مثل هذه التصرفات التي قد تزهق الارواح وتلحق الاذى بالمواطنين، مبينا ان الحزب كان أطلق مبادرات ووثيقة شرف في عدد من فروع الحزب بالمحافظات ومنها عجلون لمحاربة هذا الظاهرة.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
11/09/2023 20:23:15
MENAFN11092023000117011021ID1107047720
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