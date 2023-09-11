عجلون 11 أيلول (بترا) –علي فريحات – أكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية الحزبية والشعبية في محافظة عجلون أهمية دور وسائل الاعلام في مساندة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وأعربوا عن وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع والتصدي لها بكافة الطرق والالتزام بمقاطعة أية مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية.

وقال نائب محافظ عجلون متصرف لواء القصبة هاشم العبداللات إن توجيهات جلالة الملك تؤكد دائما على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، مؤكدا أن الامتثال للتوجيهات الملكية هي للصالح العام ويجب العمل على تنفيذها.

وبين أهمية الدور الذي يقع على عاتق وسائل الاعلام في تكثيف الحملات التوعوية بشأن إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح نظرا لخطورة هذه الظاهرة والتصدي لها بمختلف الوسائل المتاحة وتغليظ العقوبات بحق كل من تثبت إدانته بهذا الجرم من خلال متابعة المناسبات الاجتماعية.

وأشار النائب الدكتور فريد حداد الى إن المجتمع الأردني وبكافة مكوناته يتوافق على نبذ هذه الظاهرة ويجمع على ضرورة وقفها واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يقوم بهذا الفعل، مؤكدا أهمية تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن مرتكبيها.

من جهته أكد النائب خلدون شويات، ضرورة إيجاد وسائلَ أكثر حضارية للتعبير عن الفرح، دون التسبب بإلحاق الأذى بالآخرين و اتخاذ اجراءات حازمة ضد من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات سواء قانونيا من حيث التشدد في العقوبات أو اجتماعيا بعدم الحضور ومقاطعة الأفراح التي يتم فيها اطلاق الرصاص والتبليغ عمن يقوم بهذه التصرفات السلبية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني الى أن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون وسببا في ازهاق ارواح الابرياء وترويع الامنين وارباك الحياة اليومية للمواطنين وما يترتب عليها من تبعات اجتماعية وانسانية وأمنية وعشائرية ومالية، الأمر الذي يتطلب محاربتها حفاظا على حياة المواطنين.

وبين رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، أن الـتـعـبـير عـن الـبـهـجـة والـفـرحـة حـق لـكـل فـرد فـي هـذا الـمـجـتـمـع شريطة أن لا يكون على حساب الآخرين، داعيا الجميع إلى محاربة هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي، أهمية التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لملاحقة مطلقي العيارات النارية والإبلاغ عنهم ليتم ضبطهم حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.

وبين أمين عام حزب الشورى الدكتور فراس العبادي أهمية محاربة هذه الظاهرة ومقاطعة ونبذ مثل هذه التصرفات التي قد تزهق الارواح وتلحق الاذى بالمواطنين، مبينا ان الحزب كان أطلق مبادرات ووثيقة شرف في عدد من فروع الحزب بالمحافظات ومنها عجلون لمحاربة هذا الظاهرة.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

11/09/2023 20:23:15

