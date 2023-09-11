وزير النقل يبحث واقع شركات نقل البريد السريع بالمطار
التاريخ
9/11/2023 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- بحث وزير النقل، ماهر أبو السمن، المشاكل التي تعاني منها شركات نقل البريد السريع في مطار الملكة علياء الدولي، وواقع حالها، والمساحات المتوفرة لها في مبنى الشحن، والحلول المستقبلية المتمثلة بإنشاء توسعة لمبنى الشحن في المطار ليضم الشركات العاملة في هذا المجال.
وأكد أبو السمن، في بيان اليوم الإثنين، ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت، لافتا إلى أن الدراسات ستشمل أتمتة الإجراءات وتسريعها، نظرا لما يشكله عامل الوقت من أهمية في مثل هذا النوع من التجارة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المعنيين في مرحلة إعداد التصاميم.
ودعا إلى الاستعجال في البدء بمشروع نقل الشركات المعنية إلى موقعها المؤقت ووفق الترتيبات بين شركة مجموعة المطار الدولي وشركة الملكية الأردنية.
واطلع أبو السمن خلال جولة تفقدية، على سير العمل في بعض المشاريع القائمة في مطار الملكة علياء الدولي.
--(بترا)
ع ن/ب ع / ع ط
11/09/2023 19:52:04
MENAFN11092023000117011021ID1107047719
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