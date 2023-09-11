وزير النقل يبحث واقع شركات نقل البريد السريع بالمطار

عمان 11 أيلول (بترا)- بحث وزير النقل، ماهر أبو السمن، المشاكل التي تعاني منها شركات نقل البريد السريع في مطار الملكة علياء الدولي، وواقع حالها، والمساحات المتوفرة لها في مبنى الشحن، والحلول المستقبلية المتمثلة بإنشاء توسعة لمبنى الشحن في المطار ليضم الشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد أبو السمن، في بيان اليوم الإثنين، ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت، لافتا إلى أن الدراسات ستشمل أتمتة الإجراءات وتسريعها، نظرا لما يشكله عامل الوقت من أهمية في مثل هذا النوع من التجارة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المعنيين في مرحلة إعداد التصاميم.

ودعا إلى الاستعجال في البدء بمشروع نقل الشركات المعنية إلى موقعها المؤقت ووفق الترتيبات بين شركة مجموعة المطار الدولي وشركة الملكية الأردنية.

واطلع أبو السمن خلال جولة تفقدية، على سير العمل في بعض المشاريع القائمة في مطار الملكة علياء الدولي.

--(بترا)

ع ن/ب ع / ع ط

11/09/2023 19:52:04