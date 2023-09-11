ارتفاع ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 2000 قتيل

ارتفاع ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 2000 قتيل
التاريخ
9/11/2023 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية إن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، مؤكداً أن الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا.
وطالبت السلطات الليبية العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة. فيما قالت وزارة الداخلية إن عدد المفقودين جراء الفيضانات تخطى 5000 شخص.
يشار إلى أن العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
11/09/2023 19:46:18
MENAFN11092023000117011021ID1107047718
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