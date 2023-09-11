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ارتفاع ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 2000 قتيل

9/11/2023 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية إن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، مؤكداً أن الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا.
وطالبت السلطات الليبية العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة. فيما قالت وزارة الداخلية إن عدد المفقودين جراء الفيضانات تخطى 5000 شخص.
يشار إلى أن العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
11/09/2023 19:46:18

MENAFN11092023000117011021ID1107047718

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