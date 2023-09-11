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بحث التعاون بين البارالمبية والعقبة الاقتصادية الخاصة

9/11/2023 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 11 أيلول (بترا) -بحث رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز وأمين عام اللجنة الدكتور عامر الشعار اليوم الإثنين مع مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، التعاون بهدف تفعيل رياضة ذوي الإعاقة في محافظة العقبة.
كما تمت مراجعة بنود الاتفاقية السابقة بين السلطة واللجنة البارالمبية التي تتعلق بتطوير الصالة الرياضية التابعة للجنة في العقبة، الى جانب عرض ومناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية لنشر وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، المقدم من اللجنة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتطوير وتفعيل رياضية الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة تضم أعضاء من سلطة العقبة ومؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأشار أبو الرز الى أهمية تعزيز التشاركية بين اللجنة ومفوضية سلطة العقبة فيما يتعلق برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل أطر التعاون بين الطرفين.
وأشاد أبو الرز بالتطوير المستمر في مدينة العقبة في مختلف المجالات، والتي جعلت منها منطقة لمختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والرياضية.
وفي سياق متصل، التقى أبو الرز والشعار مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي مدير الشباب حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين اللجنة والمديرية بما يخدم رياضة ذوي الإعاقة والمنتخبات البارالمبية.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
11/09/2023 19:41:18

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