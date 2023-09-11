بحث التعاون بين البارالمبية والعقبة الاقتصادية الخاصة
التاريخ
9/11/2023 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 11 أيلول (بترا) -بحث رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز وأمين عام اللجنة الدكتور عامر الشعار اليوم الإثنين مع مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، التعاون بهدف تفعيل رياضة ذوي الإعاقة في محافظة العقبة.
كما تمت مراجعة بنود الاتفاقية السابقة بين السلطة واللجنة البارالمبية التي تتعلق بتطوير الصالة الرياضية التابعة للجنة في العقبة، الى جانب عرض ومناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية لنشر وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، المقدم من اللجنة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتطوير وتفعيل رياضية الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة تضم أعضاء من سلطة العقبة ومؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأشار أبو الرز الى أهمية تعزيز التشاركية بين اللجنة ومفوضية سلطة العقبة فيما يتعلق برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل أطر التعاون بين الطرفين.
وأشاد أبو الرز بالتطوير المستمر في مدينة العقبة في مختلف المجالات، والتي جعلت منها منطقة لمختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والرياضية.
وفي سياق متصل، التقى أبو الرز والشعار مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي مدير الشباب حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين اللجنة والمديرية بما يخدم رياضة ذوي الإعاقة والمنتخبات البارالمبية.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
11/09/2023 19:41:18
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