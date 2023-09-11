تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

العقبة 11 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الاثنين، طائرتان عارضتان قادمتان من مطار وارسو في بولندا، على متنهما 360 سائحا، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، في بيان، إن هبوط أولى الطائرات البولندية في مطار الملك الحسين الدولي يدشن جسرا جويا سياحيا يربط مدينتي العقبة ووارسو يستمر حتى نهاية العام الحالي مضيفا أنه من المتوقع أن ينقل الجسر 4536 سائحا من بولندا حتى نهاية هذا العام من بمعدل 24 رحلة قابلة للازدياد.

وأشار إلى هذه الخطوة من شأنها استقطاب المزيد من رحلات الطيران العارض إلى العقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

وبين هذا العمل جاء بجهود مشتركة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبروح الفريق بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة الناطق الإعلامي لشركة العقبة للمطارات،عمر الصمادي، إن برنامج الرحلات العارضة سيستمر حتى حزيران المقبل، وبواقع رحلتين كل يوم اثنين.

وأكد جاهزية المطار بالتنسيق مع جميع الشركاء ومزودي الخدمات، لتقدم التسهيلات القصوى وفقا للممارسات العالمية التي تقدم في أفضل المطارات.

وبين أن مطار الملك الحسين الدولي يطبق سياسة الأجواء المفتوحة، وقادر على استقبال جميع أنواع وأحجام الطائرات ويمكنه التعامل مع مليوني مسافر سنويا كطاقة استيعابية كاملة.

وأشار إلى أن برامج الرحلات الجوية للموسم السياحي الشتوي باتجاه العقبة جرى إعداده وتأكيده بحيث سيتعامل مع طائرات تقل سياح وركاب من 22 وجهة هي: أبو ظبي، وفينا، وجنيف، وميلان، وزيورخ، وبرغامو، وإسطنبول، وروما، وكولن، والقاهرة، وبروكسل، ووارسو، ولندن، وصوفيا، وأمستردام، وباريس، وبرلين؛ على متن طائرات لشركات: ويز اير، وريان اير، وايزي جت، إيدل وايس، والتركية، والبترول المصرية، والقاهر للطيران، بالإضافة إلى الناقل الوطني الملكية الأردنية.

وقال الصمادي إن مطار الملك الحسين الدولي تعامل العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي مع 226 ألف راكب، بزيادة بلغت 90 بالمئة، عن عام 2022، متوقعا أن يتجاوز المطار مع نهاية العام حاجز 300 ألف مسافر حيث ستباشر الرحلات للطيران منخفض التكلفة بالوصول إلى المطار في تشرين أول المقبل، وستواصل وصولها إلى نهاية آذار المقبل.

--(بترا)





أ ع/ح خ/ ن ح/ ع ط

11/09/2023 19:28:21