خطة تدريجية لتحديد عدد القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان

خطة تدريجية لتحديد عدد القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان
التاريخ
9/11/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
- رفع الحد الادنى لمعدل القبول بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غير الأردنية الى 90 بالمئة
عمان 11 أيلول (بترا)- أقر مجلس التعليم العالي في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، خطة تدريجية لتحديد عدد القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2024، وحتى 2027-2028.
وأوضحت الوزارة أن الخطة شملت ما يلي: العام الجامعي 2023-2024 قبول ألف طالب في تخصص الطب البشري موزعة على الجامعات الرسمية وفقاً لما يلي: الجامعة الأردنية 200 طالب، واليرموك 150 طالبا، ومؤتة 150 طالبا، والعلوم والتكنولوجيا 200 طالب، والهاشمية 150 طالبا، والبلقاء التطبيقية 150 طالبا.
كما قرر المجلس قبول 300 طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع 100 طالب في كل من الجامعة الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والهاشمية (بعد حصول الجامعة الهاشمية على الاعتماد الخاص).
وحول العام الجامعي 2024-2025، يخصص للقبول 800 طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة 20 بالمئة.
أما العام الجامعي 2025-2026 وما بعد، يخصص للقبول 640 طالبا فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة 20 بالمئة للعام 2025-2026 فقط.
وأكد مجلس التعليم العالي، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصةً في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات.
وأشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
11/09/2023 19:20:33
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