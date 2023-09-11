- رفع الحد الادنى لمعدل القبول بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غير الأردنية الى 90 بالمئة

عمان 11 أيلول (بترا)- أقر مجلس التعليم العالي في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، خطة تدريجية لتحديد عدد القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2024، وحتى 2027-2028.

وأوضحت الوزارة أن الخطة شملت ما يلي: العام الجامعي 2023-2024 قبول ألف طالب في تخصص الطب البشري موزعة على الجامعات الرسمية وفقاً لما يلي: الجامعة الأردنية 200 طالب، واليرموك 150 طالبا، ومؤتة 150 طالبا، والعلوم والتكنولوجيا 200 طالب، والهاشمية 150 طالبا، والبلقاء التطبيقية 150 طالبا.

كما قرر المجلس قبول 300 طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع 100 طالب في كل من الجامعة الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والهاشمية (بعد حصول الجامعة الهاشمية على الاعتماد الخاص).

وحول العام الجامعي 2024-2025، يخصص للقبول 800 طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة 20 بالمئة.

أما العام الجامعي 2025-2026 وما بعد، يخصص للقبول 640 طالبا فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة 20 بالمئة للعام 2025-2026 فقط.

وأكد مجلس التعليم العالي، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصةً في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات.

وأشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.

--(بترا)





أ ر/ف م/رق

11/09/2023 19:20:33