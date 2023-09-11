عمان 11 أيلول (بترا)- أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني / الثانوية العامة ولكافة تخصصاته.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه وفق الآتي: (برنامج الهندسة: تخصصات هندسة الميكانيك، وهندسة الكهرباء، وهندسة الميكاترونكس، والهندسة الصناعية)، و(برنامج الضيافة: تخصصات السياحة، والضيافة والفندقة، وفنون الطهي)، و(برنامج الأعمال: تخصصات الإدارة والأعمال)، و(برنامج التجميل: تخصصات علوم التجميل، وعلوم التجميل ومستحضرات التجميل)، و(برنامج التعليم الزراعي: تخصصات الزراعة، وعلم الغذاء)، و(برنامج تكنولوجيا المعلومات: تخصصات تكنولوجيا المعلومات).

وأوضحت الوزارة أن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات الأربعة التي سيتم استحداثها للمستوى الثاني/العام الدراسي 2024 /2025 وفق الآتي: (برنامج الوسائط الإبداعية: تخصصات الإعلام)، و(برنامج السياحة والسفر: تخصصات السياحة، وتخصصات السفر)، و(برنامج الفن والتصميم: تخصص العمارة الخضراء، وتخصصات كلية الفنون)، و(برنامج بناء وإنشاءات: تخصص هندسة مدنية، وتخصص هندسة العمارة، وتخصص إنشاء المباني وصيانتها).

وبينت أن الطالب سيحصل بعد نهاية الصف الثاني عشر، وإنهاء المستوى الثالث على شهادة الدارسة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة حسب تخصصه.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التطوير المهني المبني على الكفايات "Pearson International BTEC" يتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، وتجمع بين التعلم العملي القائم على التخصصات المهنية.

وتهدف مؤهلات "BTEC" إلى تخريج أجيال مؤهلة بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلبة خلال دراستهم لمناهج "BTEC" الخبرة العملية بسوق العمل وفق طرق تعليمية وتقييمية تزودهم بالمعرفة والمهارات وتنمية السلوك المطلوب لسوق العمل، مما يؤهلهم للاندماج بالحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أقرت تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناء على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة.

وأوصت الدراسة بتبني خطة جديدة مبنية على الكفايات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وجرى اختيار برنامج دولي تقني يمكن مواءمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل، حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين 80 و90 بالمئة، مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق 25 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج التقنية الحديثة، أحدثت تغيرا واضحا في وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني، لافتة إلى الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية، حيث أن البرنامج يطبق في 70 دولة، ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية؛ لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، والتي ثبت أنها تعاني من قصور في المهارات والخبرة العملية.

--(بترا)

ع س/ن ح/رق

11/09/2023 18:39:45