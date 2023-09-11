الملك يتابع التمرين التعبوي الرد الحازم

عمان 11 أيلول (بترا)- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "الرد الحازم"، الذي نفذه لواء اليرموك الآلي/ 12 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجازين قدمهما مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن حسن أبو رمان.

وتناول الإيجازان سير الأمور التدريبية والعملياتية وفرضيات التمرين، إذ تم تدريب وتجهيز مرتبات القوات المسلحة لمواكبة ما توصلت إليه وقائع الحروب المتقدمة.

واستخدمت في التمرين أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لمحاكاة ظروف الحرب الإلكترونية في مجال الأمن السيبراني، واستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار (درون)، وأساليب تمرير الرسائل النفسية الهجومية والدفاعية، وتطبيق سيناريو يحاكي تنفيذ هجوم مدبر على مستوى لواء مع إسناده القياسي.

وتضمن التمرين رمايات للمدفعية المتوسطة والأسلحة المضادة للدروع وأسلحة الدفاع الجوي ورمايات للأسلحة الرئيسية للدبابات وناقلات الجنود المدرعة، بإسناد من طائرات سلاح الجو المقاتلة العمودية والطائرات المسيرة، إضافة لتدميرات هندسية في ميدان التدريب.

كما نُفذت خلال التمرين فعاليات تحاكي تأثيرات التطور التكنولوجي من خلال استخدام طائرات مسيرة مذخّرة، إضافة إلى مقاومة الطائرات المسيرة المعادية وعمليات التشويش الإلكتروني وعمليات المعلومات والعمليات النفسية المعادية.

وأشاد جلالة الملك بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين وبالمعنويات العالية التي يتمتعون بها، وبقدرة تشكيلات القوات المسلحة على مواكبة آخر التطورات تدريبا وتسليحا.

--(بترا)

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11/09/2023 18:33:22