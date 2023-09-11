عمان 11 أيلول (بترا)- بدأت في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، اجتماعات استعراض تنفيذ الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال وفد خبراء من لبنان وتركمانستان.

وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن إنشاء الهيئة وديوان المظالم جاء بعد مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2006، وإن دمجهما عام 2016 تحت مسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، جاء لتوحيد الجهود الرقابية، ولدفع مسيرة الإصلاح.

وأوضح في كلمته خلال الاجتماع، دور الهيئة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تبنيها لمعايير النزاهة الوطنية لتشكل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثارها.

أشار إلى أن الهيئة أطلقت العام الماضي مؤشر النزاهة الوطني بهدف دفع مؤسسات الإدارة العامة للانخراط بأعمال حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد حجازي أن الهيئة تعمل وفق نهج استراتيجي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تضم مشروعات تصب في محوري النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون، وتنفذ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبين الدور الذي تضطلع به الهيئة في مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمواءمتها بما ينسجم ويتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

بدوره، قدم نائب رئيس مجلس الهيئة، الدكتور أسامة المحيسن، ملخصا حول آليات عمل الهيئة، وأهدافها كمنع التطاول على المال العام والكسب غير المشروع، ونشر معايير النزاهة والوطنية المتمثلة بسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن الالتزام بها من شأنه أن يجفف منابع الفساد.

وأكد أن الهيئة تعمل بتشاركية وتشبيك مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رسالتها بإيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين ترتيب الأردن على المؤشرات الدولية.

كما تحدث عن دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال، ومساهمتها في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، إلى جانب دورها في حماية الشهود والمبلغين وفق نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم والذي من خلاله توفر نوعين من الحماية هما الحماية القانونية أو الوظيفية والحماية الجسدية أو الشخصية.

من جانبه، أعرب مختص منع الجريمة والعدالة الجنائية في أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، محمد شربال، عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية في إطار استعراض تنفيذ الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن المملكة كانت الدولة الأولى في المنطقة التي انتهجت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وقال إن الآلية المتبعة في عملية الاستعراض إيجابية وتسهم في الاستفادة وتبادل الأفكار والخبرات.

فيما أعرب أعضاء الفريق عن أملهم بأن تتحقق نتائج استعراض تنفيذ الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة حول الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية خلال الزيارة التي تمتد إلى ثلاثة أيام.

وضم وفد الخبراء المشارك: رئيس قسم مكافحة الفساد في الرقابة الرئيسية بقسم النيابة العامة بتركمانستان بيغنش ماميتنار زاروف، ومن لبنان ميشيل مزهر قاضي بمجلس الدولة، والرائد وجدي كليب من قوى الأمن المركزي، ومختص منع الجريمة والعدالة الجنائية أرتيم سيرجيف، في حين حضر الاجتماع من جانب الهيئة أعضاء المجلس والأمين العام وعدد من مديري الإدارات.

يذكر أن وفدا أردنيا برئاسة حجازي زار في أيار الماضي جمهورية سنغافورة لاستعراض تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بالفصلين الثاني والخامس، إذ اختير الأردن والمغرب كدول مستعرضة لجمهورية سنغافورة بموجب قرعة أجريت خلال دورة الاستعراض الثاني في الاجتماع الذي عقد في فيينا عام 2020 لتحديد الدول الأطراف المستعرضة.

واعتمدت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة آلية لمراجعة مدى التزام الدول بتنفيذ الاتفاقية، بهدف تزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية وبيان التدابير والإجراءات التي تتخذها الدول للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لغايات تنفيذ التزاماتها.

--(بترا)

ب ز/رق

11/09/2023 18:19:29