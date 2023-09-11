وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية

وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية
التاريخ
9/11/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- التقى رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عادل البلبيسي، ورئيسة البعثة الدولية للمنظمة في الأردن تيما كورت، والوفد المرافق.
وأكد الزيادات خلال اللقاء، بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، حرص الأردن على التعاون والتنسيق والتشاركية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان في شتى المجالات وتوفير التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها التعديلات التي جاء بها القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، والتي تولي حماية أكثر لضحايا الاتجار بالبشر، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، تتضمن محاور وأهداف وأنشطة لتوفير آليات المكافحة.
وأبدى البلبيسي تقديم المنظمة كافة سبل الدعم للأردن في هذا المجال.
--(بترا)
ب ص/رق
11/09/2023 17:58:06
MENAFN11092023000117011021ID1107047711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.