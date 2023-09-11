وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية

عمان 11 أيلول (بترا)- التقى رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عادل البلبيسي، ورئيسة البعثة الدولية للمنظمة في الأردن تيما كورت، والوفد المرافق.

وأكد الزيادات خلال اللقاء، بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، حرص الأردن على التعاون والتنسيق والتشاركية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان في شتى المجالات وتوفير التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها التعديلات التي جاء بها القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، والتي تولي حماية أكثر لضحايا الاتجار بالبشر، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، تتضمن محاور وأهداف وأنشطة لتوفير آليات المكافحة.

وأبدى البلبيسي تقديم المنظمة كافة سبل الدعم للأردن في هذا المجال.

--(بترا)

ب ص/رق

11/09/2023 17:58:06