اختتام البطولة العربية لصيد الأسماك للهواة في العقبة

العقبة 12 أيلول (بترا) أمين المعايطة- اختتمت على شواطئ مدينة العقبة "البطولة العربية لصيد الأسماك للهواة"، بدعم من سلطة العقبة الخاصة، وبتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، والكونفدرالية العربية لصيد الأسماك، ومنتجع تالابيه.

وثمن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز، خلال رعايته حفل الاختتام، مشاركة الأشقاء العرب ضيوف الأردن من الصيادين، الذين تنافسوا بروح رياضية عالية، وجهود المنظمين والقائمين كافة على هذه البطولة العربية من الجهات الحكومية والأمنية والفعاليات المجتمعية ما أسهم بإنجاحها.

وقال الفايز، "إن هدفنا جميعاً هو التشاركية في تسليط الضوء على العقبة، هذه المدينة الجميلة على خليج العقبة وأن نبعث رسائل توعوية لمجتمعاتنا المحلية والإقليمية بأهمية المحافظة على بيئتنا وثرواتنا البحرية وعدم استنزافها لضمان استدامتها للأجيال القادمة في خليج العقبة والمنطقة العربية".

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي عن سعادته بنجاح البطولة العربية ومساهمتها بإحياء منظومة التراث العقباوي لمهنة الصيد، إضافة إلى نجاحها باختبار قانون محمية العقبة الخاصة، بحيث لم تسجل خلال البطولة أي مخالفة للقانون، ما يدل على وعيّ أبناء العقبة والضيوف لهذا القانون والتعليمات.

وأشاد بدور سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والقوة البحرية والزوارق الملكية ومحافظة العقبة ومنتجع تالابيه، والداعمين من الجهات الحكومية والأمنية المساهمة بإنجاح هذه البطولة، آملا أن تستمر هذه البطولة لتبادل الخبرات وتعزيز السياحة البيئية والرياضات البحرية بين هواة الصيد في الأردن والأشقاء العرب.

وفي ختام البطولة، سلم الأمين العام لاتحاد الكونفدرالية العربية لصيد الأسماك خالد البنا، رئيس سلطة العقبة الخاصة، درع البطولة العربية التي تقام للمرة الأولى في مدينة العقبة بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات لبطولات الصيد العربية.

من جهته، سلم الفايز الميداليات والدروع للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، كما سلم الميداليات والدروع في البطولة المحلية للمراكز الثلاثة الأولى.

--(بترا)

ا م/م د/رق

11/09/2023 17:46:59