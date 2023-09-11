المنتخب الوطني للتايكواندو يشارك ببطولة بيروت
التاريخ
9/11/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو، متوجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في بطولة بيروت المفتوحة، والمصنفة (G1).
وتقام فعاليات البطولة يومي غد الثلاثاء والأربعاء، حيث يبحث نجوم المنتخب الوطني عن تحقيق نتائج مميزة في البطولة.
--(بترا)
خ خ/رق
11/09/2023 17:31:37
MENAFN11092023000117011021ID1107047709
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