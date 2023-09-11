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وزير البيئة يلتقي السفيرة الأميركية

9/11/2023 2:39:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الاثنين في مكتبه، السفيرة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال البيئي والعمل المناخي.
وقدم الردايدة خلال لقائه السفيرة بمكتبه، شرحا عن أبرز إنجازات الأردن في مجال حماية البيئة، والتحديات البيئية والمناخية التي تواجه المملكة والمنطقة، وتطرق إلى مبادرة "مترابطة المناخ واللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر المناخ "كوب 27".
ولفت إلى استعدادات وزارة البيئة للمشاركة في قمة الطموح المناخي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي كوب 28، الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الحالي.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
11/09/2023 17:28:05

MENAFN11092023000117011021ID1107047708

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