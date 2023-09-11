السياحة النيابية تطلع على الواقع السياحي في جرش

جرش 11 أيلول (بترا) علي فريحات- اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الاثنين، على واقع القطاع السياحي في محافظة جرش والتحديات والمشاكل التي تواجهه.

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة مبنى محافظة جرش، إن المحافظة تزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي تضاهي العالم، إلى جانب العديد من المواقع في المملكة التي أصبحت على قائمة التراث والخارطة العالمية.

وبين أن هناك موارد بشرية قادرة للنهوض بالقطاع السياحي وطموحاته وتطلعاته وتحدياته التي سيتم متابعتها مع الوزارات والمؤسسات المعنية من خلال خطة وجدول زمني لتوفير المخصصات اللازم للطرق والتأهيل والصيانة اللازمة لهذه المواقع.

وأكد ياسين أهمية الاستثمار والاستدامة للمشاريع التي تنفذ وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي وبما يتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة.

وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور إن العمل ضمن التوجيهات الملكية يتم للإسراع بتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، لتحقيق الإنجازات وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، مبينا أن المحافظة تحتوي على جميع العناصر التي تشجع على الاستثمار السياحي، والتي تحتاج لجهود من قبل جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة النيابية ونواب المحافظة دينا البشير وعائشة الحسنات ونواش القواقزة ومحمود الفرجات وماجد الرواشدة والنائب الدكتورة فايزة عضيبات، إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار فيها في مختلف المجالات لإطالة مدة إقامة السائح في هذه المحافظة التي تشهد نشاطا من خلال المبادرات والمهرجانات التي تشجع السياحة.

وقدم مديرا الآثار محمد الشلبي والسياحة حسام محارمة في جرش، شرحا عن الواقع السياحي والأثري والمشاريع التي تنفذ في مجال الصيانة والتأهيل لتقديم افضل الخدمات للزوار والسياح.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم إن الطموح هو الوصول إلى إقليم سياحي، وهو ما يترتب عليه العديد من المهام، مبينا أن البلدية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة السياحة ومديرية السياحة قامت بربط المدينة الحضرية بالأثرية، وتأهيل منطقة الربط للساحة الهاشمية والوسط التجاري والجسر الروماني.

وأشار إلى أن البلدية قامت بطرح عطاء سياحي بطابع بيئي في منطقة نهر الذهب ورصد مبلغ 700 ألف دينار للساحة والوسط التجاري من قبل عدد من المنظمات، وجرى حصر البيوت التي تستضيف السياحة في جرش.

وبين رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم أن التوجيهات الملكية دائما تؤكد على أهمية النهوض بالقطاع السياحي وخاصة في زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة للمحافظة، مشيرا إلى أن موازنة المجلس تبلغ 1.9 مليون دينار.

وقال إن المجلس يولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي والأثري، نظرا لمكانة المحافظة وخصوصيتها السياحية، داعيا الجهات المعنية بالسياحة إلى دعم الجهات المعنية بالسياحة وأصحاب المشاريع والمنشآت الريادية بمنح، لزيادة فرصهم التشغيلية.

وأشار عدد من رؤساء بلديات باب عمان عمر الزبون والنسيم عبد الغفور الحراحشة وبرما المحامي عقاب السلامات إلى أهمية العمل بتشاركية من أجل تعزيز الواقع السياحي بالمحافظة.

وزارت على هامش اللقاء، اللجنة النيابية، عددًا من المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.

--(بترا)

ع.ف/م د/رق

11/09/2023 17:19:37