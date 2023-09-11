السياحة النيابية تطلع على الواقع السياحي في جرش
التاريخ
9/11/2023 2:39:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 11 أيلول (بترا) علي فريحات- اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الاثنين، على واقع القطاع السياحي في محافظة جرش والتحديات والمشاكل التي تواجهه.
وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة مبنى محافظة جرش، إن المحافظة تزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي تضاهي العالم، إلى جانب العديد من المواقع في المملكة التي أصبحت على قائمة التراث والخارطة العالمية.
وبين أن هناك موارد بشرية قادرة للنهوض بالقطاع السياحي وطموحاته وتطلعاته وتحدياته التي سيتم متابعتها مع الوزارات والمؤسسات المعنية من خلال خطة وجدول زمني لتوفير المخصصات اللازم للطرق والتأهيل والصيانة اللازمة لهذه المواقع.
وأكد ياسين أهمية الاستثمار والاستدامة للمشاريع التي تنفذ وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي وبما يتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة.
وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور إن العمل ضمن التوجيهات الملكية يتم للإسراع بتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، لتحقيق الإنجازات وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، مبينا أن المحافظة تحتوي على جميع العناصر التي تشجع على الاستثمار السياحي، والتي تحتاج لجهود من قبل جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية.
وأشار عدد من أعضاء اللجنة النيابية ونواب المحافظة دينا البشير وعائشة الحسنات ونواش القواقزة ومحمود الفرجات وماجد الرواشدة والنائب الدكتورة فايزة عضيبات، إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار فيها في مختلف المجالات لإطالة مدة إقامة السائح في هذه المحافظة التي تشهد نشاطا من خلال المبادرات والمهرجانات التي تشجع السياحة.
وقدم مديرا الآثار محمد الشلبي والسياحة حسام محارمة في جرش، شرحا عن الواقع السياحي والأثري والمشاريع التي تنفذ في مجال الصيانة والتأهيل لتقديم افضل الخدمات للزوار والسياح.
وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم إن الطموح هو الوصول إلى إقليم سياحي، وهو ما يترتب عليه العديد من المهام، مبينا أن البلدية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة السياحة ومديرية السياحة قامت بربط المدينة الحضرية بالأثرية، وتأهيل منطقة الربط للساحة الهاشمية والوسط التجاري والجسر الروماني.
وأشار إلى أن البلدية قامت بطرح عطاء سياحي بطابع بيئي في منطقة نهر الذهب ورصد مبلغ 700 ألف دينار للساحة والوسط التجاري من قبل عدد من المنظمات، وجرى حصر البيوت التي تستضيف السياحة في جرش.
وبين رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم أن التوجيهات الملكية دائما تؤكد على أهمية النهوض بالقطاع السياحي وخاصة في زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة للمحافظة، مشيرا إلى أن موازنة المجلس تبلغ 1.9 مليون دينار.
وقال إن المجلس يولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي والأثري، نظرا لمكانة المحافظة وخصوصيتها السياحية، داعيا الجهات المعنية بالسياحة إلى دعم الجهات المعنية بالسياحة وأصحاب المشاريع والمنشآت الريادية بمنح، لزيادة فرصهم التشغيلية.
وأشار عدد من رؤساء بلديات باب عمان عمر الزبون والنسيم عبد الغفور الحراحشة وبرما المحامي عقاب السلامات إلى أهمية العمل بتشاركية من أجل تعزيز الواقع السياحي بالمحافظة.
وزارت على هامش اللقاء، اللجنة النيابية، عددًا من المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.
--(بترا)
ع.ف/م د/رق
11/09/2023 17:19:37
MENAFN11092023000117011021ID1107047707
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