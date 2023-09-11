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وزير الزراعة: ندعم قطاع الأبقار ونسعى للتوسع بالإنتاج والتسويق

9/11/2023 2:39:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة ضمن خطة تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، تسعى إلى دعم قطاع الأبقار للتغلب على المعيقات، والتوسع في الإنتاج وإيجاد مسارات تسويقية مناسبة.
وأشار الحنيفات خلال لقائه اليوم الإثنين، جمعيات مربي الأبقار، إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير عدد من ماكينات بيع الحليب الطازج للمستهلك مع متابعة جودة المقدم منها، مبينا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعديلات والإجراءات الخاصة بقانون صندوق المخاطر والنشر في الجريدة الرسمية، سيتم صرف التعويضات المقررة بعد نفوق الأبقار التي أصيبت بالحمى القلاعية.
وأضاف أن الوزارة تتابع كافة الملاحظات الواردة من قطاع الأبقار للعمل عليها وتسهيل الإجراءات التي تضمن توسع القطاع واستدامته، بما يلبي حاجة المواطن وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
من جانبهم، ثمن الحضور متابعة الوزارة وسرعة الاستجابة للقطاع لتوفير متطلباته وضمان آليات الاستدامة.
--(بترا)
رح/ ف م/رق
11/09/2023 17:02:33

MENAFN11092023000117011021ID1107047706

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