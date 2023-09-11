لجنة زراعة الأعيان تزور شركة جوردينا

عمّان 11 أيلول (بترا)– زارت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الاثنين، الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية "جوردينا"، حيث التقت مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العقدة ونائبه منير العارضه، للاطلاع على تجربة التصنيع الغذائي في المملكة وآليات تسويقه.

وتحدث الزعبي عن أهمية الصناعة الغذائية في الأردن، وذلك في رفد السوق المحلي بالمنتجات ذات الجودة وتصديرها إلى السوق الخارجي، لافتًا إلى أن الزيارة جاءت ضمن سلسلة أنشطة اللجنة، المستندة إلى الرؤية الملكية في تحقيق الأمن الغذائي.

وبين أن الزيارات الميدانية للجنة جاءت بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قطاع التصنيع الغذائي ومن ضمنها مصنع "جوردينا" ليؤكد مبدأ أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في النمو الاقتصادي، وفخره بتطور الصناعة الأردنية وقدراتها العالية من ناحية إدخال التكنولوجيا في عملية التصنيع.

وأكد العين الزعبي قدرات الصناعة الأردنية في تطبيق التكنولوجيا ورسم قصص نجاح رغم التحديات، منوهًا بجودة التصنيع الذي هو سبب تصدير المنتجات الأردنية إلى دول العالم، وهو ما يثبت سمعة الصناعة الأردنية الإيجابية في السوق العالمية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، الأعيان: سعود العدوان ومحمد إنجادات وعبدالله مطر، بعد القيام بجولة داخل المصنع، أهمية قطاع التصنيع الغذائي، وأهمية التواصل المستمر مع القطاع الخاص عبر تنفيذ زيارات ميدانية مستمرة.

وأشاروا إلى أهمية الاستقرار التشريعي في تحسين أداء القطاع الخاص، إلى جانب تجويد الإدارة لتخفيف عبء البيروقراطية، وذلك لغايات تحفيز الاستثمار في الأردن.

ولفت مدير إدارة الشركة إلى أن من أهم الأسباب في تحقيق النجاح هو الأمن المتوفر في المملكة وهو الحافز الرئيسي في الاستثمار، مؤكدًا ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة في القطاع الخاص والقطاع العام.

وأكد أن التحديات يمكن حلها من خلال التسهيل في عملية التصنيع الغذائي على القطاع الخاص، بتوفير مزيد من التسهيلات لزيادة التوظيف وتخفيف نسبة البطالة، مبينًا أن الشركة توفر فرص عمل لـ1900 موظفة وموظف.

وتطرق العقدة إلى ملف كلف الطاقة، مشيرًا إلى أن المشاورات جارية لإيحاد حلول، حيث تم أخذ تسهيلات على شكل قرض بقيمة 4 ملايين دينار من البنك المركزي الاردني والعمل جارٍ على التفاوض لمد خط الغاز من الشركة المعنية للمصنع، كما أن العمل جارٍ على إيجاد حلول لإشكالية التصريف الصحي من خلال بناء وحدة تنقية في المرحلة المقبلة.

--(بترا)

م ش/م د/ف ق

11/09/2023 16:55:18