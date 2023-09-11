الأخوة الأردنية العراقية في الأعيان تبحث تعزيز العلاقات الثنائية
التاريخ
9/11/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 11 أيلول (بترا) – بحثت لجنة الأخوة الأردنية العراقية في مجلس الأعيان، برئاسة العين نايف القاضي خلال لقائها اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأكد القاضي، متانة وعمق العلاقات الأردنية العراقية، وأنها تاريخية وأصيلة تشكل أنموذجاً يحتذى للعلاقات العربية الأخوية الراسخة، وحرص قيادة البلدين على تطويرها والبناء عليها في شتى المجالات ومختلف الصعد خاصة الاقتصادية والسياسية والتعليمية منها، داعياً إلى إدامة التنسيق والتعاون المستمر بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى المواقف المشتركة والتنسيق العربي المشترك بين الأردن والعراق تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأحقية الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد العين، حرص جلالة الملك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، وأن لجنة الأخوة الأردنية العراقية في مجلس الأعيان تقتدي بجلالته وتدفع بكل قوة في هذا الاتجاه.
وثمن موقف الحكومة العراقية المتمثل بالمضي قدماً في مشروع الربط الكهربائي بالرغم من كل المعوقات، وإنشاء المنطقة الصناعية على الحدود الأردنية-العراقية، وأنبوب نفط "البصرة-العقبة"، الذي سينقل النفط للأراضي المصرية تجسيداً لرؤية القمم الثلاث لقادة الأردن والعراق ومصر في مشروع التكامل الاقتصادي.
بدوره، أعرب القائم بالأعمال في السفارة العراقية عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية العراقية الراسخة على المستويين الشعبي والرسمي، والحرص على تطويرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والسياحة العلاجية، والتبادل التجاري والثقافي.
وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين الهادفة لتعزيز أُطر التعاون المشترك في شتى المجالات ومختلف القطاعات.
من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الأعيان: جمال الخريشه، والدكتور أحمد العبادي، وعيسى مراد، وسمير بينو، والمهندس خالد رمضان، والدكتور يعقوب ناصر الدين، وآسيا ياغي، بالمستوى المتميز والعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الرفيعة التي يحظى بها العراق في قلوب الأردنيين.
ودعوا إلى ضرورة عقد اللقاءات وتبادل الزيارات وإدامة التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين عمّان وبغداد والعمل على زيادتها في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين،.
وحث الأعيان على إعادة اعتماد الجامعات الأردنية كافة لدى وزارة التعليم العالي العراقية، بما يخدم تطلعات قيادة البلدين ومصالح الشعبين الشقيقين.
--(بترا)
م ش/ن ح/ف ق
11/09/2023 16:52:44
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