عمّان 11 أيلول (بترا) – بحثت لجنة الأخوة الأردنية العراقية في مجلس الأعيان، برئاسة العين نايف القاضي خلال لقائها اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد القاضي، متانة وعمق العلاقات الأردنية العراقية، وأنها تاريخية وأصيلة تشكل أنموذجاً يحتذى للعلاقات العربية الأخوية الراسخة، وحرص قيادة البلدين على تطويرها والبناء عليها في شتى المجالات ومختلف الصعد خاصة الاقتصادية والسياسية والتعليمية منها، داعياً إلى إدامة التنسيق والتعاون المستمر بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى المواقف المشتركة والتنسيق العربي المشترك بين الأردن والعراق تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأحقية الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد العين، حرص جلالة الملك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، وأن لجنة الأخوة الأردنية العراقية في مجلس الأعيان تقتدي بجلالته وتدفع بكل قوة في هذا الاتجاه.

وثمن موقف الحكومة العراقية المتمثل بالمضي قدماً في مشروع الربط الكهربائي بالرغم من كل المعوقات، وإنشاء المنطقة الصناعية على الحدود الأردنية-العراقية، وأنبوب نفط "البصرة-العقبة"، الذي سينقل النفط للأراضي المصرية تجسيداً لرؤية القمم الثلاث لقادة الأردن والعراق ومصر في مشروع التكامل الاقتصادي.

بدوره، أعرب القائم بالأعمال في السفارة العراقية عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية العراقية الراسخة على المستويين الشعبي والرسمي، والحرص على تطويرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والسياحة العلاجية، والتبادل التجاري والثقافي.

وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين الهادفة لتعزيز أُطر التعاون المشترك في شتى المجالات ومختلف القطاعات.

من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة الأعيان: جمال الخريشه، والدكتور أحمد العبادي، وعيسى مراد، وسمير بينو، والمهندس خالد رمضان، والدكتور يعقوب ناصر الدين، وآسيا ياغي، بالمستوى المتميز والعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الرفيعة التي يحظى بها العراق في قلوب الأردنيين.

ودعوا إلى ضرورة عقد اللقاءات وتبادل الزيارات وإدامة التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين عمّان وبغداد والعمل على زيادتها في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين،.

وحث الأعيان على إعادة اعتماد الجامعات الأردنية كافة لدى وزارة التعليم العالي العراقية، بما يخدم تطلعات قيادة البلدين ومصالح الشعبين الشقيقين.

--(بترا)

م ش/ن ح/ف ق

11/09/2023 16:52:44