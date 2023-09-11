مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بشركة البترول الوطنية والبريد
التاريخ
9/11/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2021، والمتعلقة بشركة البترول الوطنية.
وقال السليحات، بحضور مدير عام الشركة محمد الخصاونة ونائبه مهند الحسن وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة أغلقت بعض المخالفات الواردة في التقارير، مضيفا أنه سيتم متابعة ما ورد من مخالفات مع الجهات المعنية.
من جهته، قال الخصاونة إنه تم إغلاق بعض المخالفات الواردة في التقارير، وسيتم متابعة ما تبقى من استيضاحات والعمل على تصويبها.
وحضر الاجتماع النواب، عمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأحمد القطاونة، وموسى أبو هنطش، ومحمد العكور، وناجح العدوان، ومحمد السعودي.
على صعيد متصل، استكملت "مالية النواب" مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 المتعلق بالبريد الأردني، إذ أكد السليحات أنه تم مناقشة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير.
وقال، بحضور مدير عام شركة البريد هنادي الطيب ونائبها مؤيد أبو عساف وممثلين عن ديوان المحاسبة، أنه يتوجب على "البريد" تصويب ما تبقى من مخالفات واستيضاحات.
من ناحيتها، قالت الطيب إنه تم تصويب عدد من المخالفات والاستيضاحات الواردة، فضلا عن متابعة ما تبقى منها والعمل على تصويبها.
--(بترا)
م خ/م د/رق
11/09/2023 16:47:26
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