عمان 11 أيلول (بترا)- واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2021، والمتعلقة بشركة البترول الوطنية.

وقال السليحات، بحضور مدير عام الشركة محمد الخصاونة ونائبه مهند الحسن وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة أغلقت بعض المخالفات الواردة في التقارير، مضيفا أنه سيتم متابعة ما ورد من مخالفات مع الجهات المعنية.

من جهته، قال الخصاونة إنه تم إغلاق بعض المخالفات الواردة في التقارير، وسيتم متابعة ما تبقى من استيضاحات والعمل على تصويبها.

وحضر الاجتماع النواب، عمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأحمد القطاونة، وموسى أبو هنطش، ومحمد العكور، وناجح العدوان، ومحمد السعودي.

على صعيد متصل، استكملت "مالية النواب" مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 المتعلق بالبريد الأردني، إذ أكد السليحات أنه تم مناقشة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير.

وقال، بحضور مدير عام شركة البريد هنادي الطيب ونائبها مؤيد أبو عساف وممثلين عن ديوان المحاسبة، أنه يتوجب على "البريد" تصويب ما تبقى من مخالفات واستيضاحات.

من ناحيتها، قالت الطيب إنه تم تصويب عدد من المخالفات والاستيضاحات الواردة، فضلا عن متابعة ما تبقى منها والعمل على تصويبها.

--(بترا)

م خ/م د/رق

11/09/2023 16:47:26