Monday, 11 September 2023 11:14 GMT

مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بشركة البترول الوطنية والبريد

9/11/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2021، والمتعلقة بشركة البترول الوطنية.
وقال السليحات، بحضور مدير عام الشركة محمد الخصاونة ونائبه مهند الحسن وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة أغلقت بعض المخالفات الواردة في التقارير، مضيفا أنه سيتم متابعة ما ورد من مخالفات مع الجهات المعنية.
من جهته، قال الخصاونة إنه تم إغلاق بعض المخالفات الواردة في التقارير، وسيتم متابعة ما تبقى من استيضاحات والعمل على تصويبها.
وحضر الاجتماع النواب، عمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأحمد القطاونة، وموسى أبو هنطش، ومحمد العكور، وناجح العدوان، ومحمد السعودي.
على صعيد متصل، استكملت "مالية النواب" مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 المتعلق بالبريد الأردني، إذ أكد السليحات أنه تم مناقشة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير.
وقال، بحضور مدير عام شركة البريد هنادي الطيب ونائبها مؤيد أبو عساف وممثلين عن ديوان المحاسبة، أنه يتوجب على "البريد" تصويب ما تبقى من مخالفات واستيضاحات.
من ناحيتها، قالت الطيب إنه تم تصويب عدد من المخالفات والاستيضاحات الواردة، فضلا عن متابعة ما تبقى منها والعمل على تصويبها.
--(بترا)
م خ/م د/رق
11/09/2023 16:47:26

MENAFN11092023000117011021ID1107047703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث