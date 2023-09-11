2909 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي

عمان 11 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2909 أطنان، منها 1847طن خضار، و913 طن فواكه، و149طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح/رق

11/09/2023 16:36:05