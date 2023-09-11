عمان 11 أيلول (بترا)- نظمت دائرة الآثار العامة، في المركز الأميركي للأبحاث، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"، وذلك بالتعاون مع مشروع استدامة الإرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية (SCHEP).

وأكد مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية النشر العلمي بطريقة صحيحة ودقيقة، لما له من أهمية للباحث الأثري، مبيناً أن النشر العلمي يساعد في زيادة أعداد الدراسات واستخلاص نتائج جديدة.

وتهدف الدورة، إلى التعريف بالنشر والبحث العلمي،وأسس صياغة الأوراق البحثية المحكمة، وأخلاقيات النشر العلمي والاقتباس، وإدارة المراجع، وتأتي الدورة التدريبية كجزء من إستراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام (2022-2027).

--(بترا)

ح خ/ف م/رق

11/09/2023 16:34:26