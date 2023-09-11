دائرة الآثار تنظم دورة تدريبية لموظفيها بعنوان النشر العلمي
التاريخ
9/11/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- نظمت دائرة الآثار العامة، في المركز الأميركي للأبحاث، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"، وذلك بالتعاون مع مشروع استدامة الإرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية (SCHEP).
وأكد مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية النشر العلمي بطريقة صحيحة ودقيقة، لما له من أهمية للباحث الأثري، مبيناً أن النشر العلمي يساعد في زيادة أعداد الدراسات واستخلاص نتائج جديدة.
وتهدف الدورة، إلى التعريف بالنشر والبحث العلمي،وأسس صياغة الأوراق البحثية المحكمة، وأخلاقيات النشر العلمي والاقتباس، وإدارة المراجع، وتأتي الدورة التدريبية كجزء من إستراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام (2022-2027).
--(بترا)
ح خ/ف م/رق
11/09/2023 16:34:26
MENAFN11092023000117011021ID1107047701
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