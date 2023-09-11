Monday, 11 September 2023 11:14 GMT

دائرة الآثار تنظم دورة تدريبية لموظفيها بعنوان النشر العلمي

9/11/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- نظمت دائرة الآثار العامة، في المركز الأميركي للأبحاث، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"، وذلك بالتعاون مع مشروع استدامة الإرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية (SCHEP).
وأكد مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية النشر العلمي بطريقة صحيحة ودقيقة، لما له من أهمية للباحث الأثري، مبيناً أن النشر العلمي يساعد في زيادة أعداد الدراسات واستخلاص نتائج جديدة.
وتهدف الدورة، إلى التعريف بالنشر والبحث العلمي،وأسس صياغة الأوراق البحثية المحكمة، وأخلاقيات النشر العلمي والاقتباس، وإدارة المراجع، وتأتي الدورة التدريبية كجزء من إستراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام (2022-2027).
--(بترا)
ح خ/ف م/رق
11/09/2023 16:34:26

MENAFN11092023000117011021ID1107047701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث