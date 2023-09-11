عمل الأعيان تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية

عمّان 11 أيلول (بترا) - التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الإثنين، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومساعدي الأمين العام عامر حياصات والدكتور بشارالضلاعين، وعدد من المدراء المعنيين.

وقال العين مراد، إن اللقاء ناقش أبرز تعديلات قانون الجمعيات، وعلى رأسها ملف حماية كبار السن والأندية النهارية، ودور الوزارة في مكافحة الفقر، وأهمية إيجاد مشاريع إنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشار إلى أهمية إيلاء الاهتمام بالحضانات، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل تحفيزا للمرأة ويسهل انخراطها بسوق العمل، مؤكدًا ضرورة الاستمرارية في العمل على إيجاد قاعدة بيانات موحدة معنية بالقطاع.

بدورها، استعرضت الوزيرة بني مصطفى عدة ملفات، أبرزها المساعدات، والخدمات المجتمعية، والعمل اللائق والضمان الاجتماعي، والاستجابة للأزمات والصدمات، إضافة إلى قطاع الجمعيات، مشيرة إلى التوجيه الملكي بالحماية الاجتماعية وعلاقته بتحريك عجلة الاقتصاد ونموه.

وتحدثت حول أهم التشريعات ومشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون الجمعيات، حيث تم إعادة تشكيل لجنة عليا مختصة للنظر في الأسباب الموجبة ومن أهمها، الحد من الجمعيات غير الفاعلة.

ولفتت بني مصطفى إلى استحداث نظام موحد لتصنيف الجمعيات للحد من الجمعيات، التي انحرفت عن الصورة الأساسية التي تأسست من أجلها، مبينة أنه تم إصدار منصة "تكامل"، التي تعنى بتسجيل الجمعيات بها لتوحيد قاعدة بيانات معتمدة.

وتطرقت إلى مشروع التمكين الاقتصادي "قوي فرصتك" من خلال دعم أبناء المنتفعات والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى الاعتماد على أنفسهم بمشاريع، موضحة أنه تم تعديل الإطار التشريعي من خلال استمرارية المعونة للسنة الأولي لضمان نجاح المشروع، حيث خصصت الحكومة ما يقارب مليون و300 ألف، للحد من الفقر والبطالة.

وبينت بني مصطفى أنه جاري العمل على تخفيف شروط ترخيص الحضانات، وتبسيط شروطها، لافتة إلى عمل الوزارة مع البنك الدولي لمبادرة تحفيز الجمعيات لإنشاء الحضانات ضمن برامج تعزيز الإنتاجية.

وفيما يتعلق بكبار السن، نوهت إلى أن هناك 9 مراكز تشمل ما يقارب 389 مسنًا يتم التكفل بـ144 منهم على الوزارة، حيث تعمل الوزارة على رقابة إلكترونية ورقابة من خلال الزيارات الميدانية.

وتناولت الوزيرة الحديث عن برنامج تعزيز الإنتاجية، حيث يتم العمل على تغيير ثقافة المعونات من خلال "برنامج الواحات"، الذي يشمل ما يقارب 6500 فرصة عمل لسيدات للأعمال المهنية من خلال التدريب، مقابل أجر بالشراكة مع العديد من المنظمات.

--(بترا)

م ش/ ف م

11/09/2023 16:32:32