الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان 11 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من أيلول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في آب الماضي بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من أيلول الحالي سعرا بلغ 875.6 دولار للطن، مقارنة بـ 865.1 دولار معدل سعره في آب، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 928.8 دولار للطن، مقابل 919.1 دولار للطن المسجل في آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 848.1 دولار إلى 870.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 902.1 دولار إلى 928.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.

وانخفض سعر زيت الوقود من 533 دولارا إلى 519.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي إلى 557.5 دولار للطن مقارنة بـ 462.5 دولار معدل سعره آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 20.5 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من أيلول الحالي إلى 91.1 دولار للبرميل، مقارنة مع 86.2 دولار معدل سعره في آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمئة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/رق

11/09/2023 16:29:50