الفراية يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة

عمان 11 أيلول (لترا)- التقى وزير الداخلية مازن الفراية، في مكتبه، اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لدى منظمة الأمم المتحدة للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي وممثله بالأردن تيما كورت .

وأشار الفراية، إلى الدور الذي يقوم به الأردن كشريك حيوي للتصدي للأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي، حيث تكفل الأردن نيابة عن دول العالم في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالرغم من قلة امكانياته في ضوء انخفاض كبير لحجم الدعم المقدم من دول العالم للخطة الوطنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري.

وأضاف أن الأزمة السورية، أنهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة تزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة أعداد محدودة من المواطنين.

وشدد الفراية على أن موضوع الهجرة يعد من الأولويات التي تعمل عليها الجهات الرسمية، وتوليها جل اهتمامها وعنايتها من خلال مشـروع حوكمة الهجرة الذي قامت الوزارة والجهات المعنية على ضوئها بإنشاء قاعدة بيانات موحدة بتحديد أنماط الهجرة.

وتابع الفراية قائلا : سواء أكانت الهجرة شرعية أو غير شـرعية، أو هجرة نظامية أو غير نظامية، إضافة لمكافحة الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو رسم سياسات مبنية على الأدلة من خلال توفير معلومات ومؤشرات دقيقة ناتجة عن تلك البيانات.

ولفت الفراية إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، ودورها في مساندة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

بدوره، ثمن البلبيسي الموقف الاردني في استضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والهامة مع المملكة.

--(بترا)

را/ف م/ف ق

11/09/2023 16:02:46