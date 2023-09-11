الفراية يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة

الفراية يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة
التاريخ
9/11/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (لترا)- التقى وزير الداخلية مازن الفراية، في مكتبه، اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لدى منظمة الأمم المتحدة للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي وممثله بالأردن تيما كورت .
وأشار الفراية، إلى الدور الذي يقوم به الأردن كشريك حيوي للتصدي للأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي، حيث تكفل الأردن نيابة عن دول العالم في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالرغم من قلة امكانياته في ضوء انخفاض كبير لحجم الدعم المقدم من دول العالم للخطة الوطنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري.
وأضاف أن الأزمة السورية، أنهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة تزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة أعداد محدودة من المواطنين.
وشدد الفراية على أن موضوع الهجرة يعد من الأولويات التي تعمل عليها الجهات الرسمية، وتوليها جل اهتمامها وعنايتها من خلال مشـروع حوكمة الهجرة الذي قامت الوزارة والجهات المعنية على ضوئها بإنشاء قاعدة بيانات موحدة بتحديد أنماط الهجرة.
وتابع الفراية قائلا : سواء أكانت الهجرة شرعية أو غير شـرعية، أو هجرة نظامية أو غير نظامية، إضافة لمكافحة الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو رسم سياسات مبنية على الأدلة من خلال توفير معلومات ومؤشرات دقيقة ناتجة عن تلك البيانات.
ولفت الفراية إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، ودورها في مساندة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
بدوره، ثمن البلبيسي الموقف الاردني في استضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والهامة مع المملكة.
--(بترا)
را/ف م/ف ق
11/09/2023 16:02:46
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