إسرائيل تعتزم المصادقة على مشروع استيطاني في بلدة أبو ديس

إسرائيل تعتزم المصادقة على مشروع استيطاني في بلدة أبو ديس
التاريخ
9/11/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة ما يسمى "التخطيط والبناء الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، مخطط المصادقة على بناء حي "كدمات صهيون أو تسيون" الاستيطاني، الذي سيبنى في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المخطط يتعلق ببناء 400 وحدة استيطانية قرب السياج الفاصل الذي يمر في بلدة أبو ديس. سيكون هذا الحي الاستيطاني، ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبر مع بعضها بعضا، وسيكون الهدف منه السيطرة على الجزء الشرقي للقدس بشكل كامل، وسيطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة.
--(بترا)
م ف/م د/رق
11/09/2023 16:01:15
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