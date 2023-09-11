إسرائيل تعتزم المصادقة على مشروع استيطاني في بلدة أبو ديس

القدس المحتلة 11 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة ما يسمى "التخطيط والبناء الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، مخطط المصادقة على بناء حي "كدمات صهيون أو تسيون" الاستيطاني، الذي سيبنى في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المخطط يتعلق ببناء 400 وحدة استيطانية قرب السياج الفاصل الذي يمر في بلدة أبو ديس. سيكون هذا الحي الاستيطاني، ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبر مع بعضها بعضا، وسيكون الهدف منه السيطرة على الجزء الشرقي للقدس بشكل كامل، وسيطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة.

--(بترا)

م ف/م د/رق

11/09/2023 16:01:15