البركان كيلاويا يثور للمرة الثالثة هذا العام في هاواي
التاريخ
9/11/2023 2:38:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 11 أيلول (بترا)-ثار مجددًا البركان كيلاويا في أرخبيل هاواي الأميركي، قاذفا حمما بركانية زاد ارتفاعها على 20 مترًا.
وبحسب مرصد براكين هاواي في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد أظهرت صور بثها موقع الهيئة بصورة مباشرة حمما بركانية تنبثق من شقوق متعددة في فوهته.
وحذرت أجهزة الطوارئ في هاواي من الغازات البركانية، خصوصًا ثاني أكسيد الكبريت الذي يسببّ تهيّجًا للعيون والجهاز التنفسي وقد يؤثر على السكان والمحاصيل والمواشي.
--(بترا)
ب خ/ف ق
11/09/2023 16:00:53
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