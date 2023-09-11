البركان كيلاويا يثور للمرة الثالثة هذا العام في هاواي

واشنطن 11 أيلول (بترا)-ثار مجددًا البركان كيلاويا في أرخبيل هاواي الأميركي، قاذفا حمما بركانية زاد ارتفاعها على 20 مترًا.

وبحسب مرصد براكين هاواي في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد أظهرت صور بثها موقع الهيئة بصورة مباشرة حمما بركانية تنبثق من شقوق متعددة في فوهته.

وحذرت أجهزة الطوارئ في هاواي من الغازات البركانية، خصوصًا ثاني أكسيد الكبريت الذي يسببّ تهيّجًا للعيون والجهاز التنفسي وقد يؤثر على السكان والمحاصيل والمواشي.

--(بترا)

ب خ/ف ق

11/09/2023 16:00:53