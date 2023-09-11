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الإسلامية المسيحية: القطار الخفيف مشروع استيطاني لتقطيع أوصال القدس

9/11/2023 2:38:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 أيلول (بترا)- قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن المشروع الاستيطاني "القطار الخفيف"، يستهدف تقطيع أوصال القدس الشرقية وتغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية للمدينة المقدسة وتفريغها من سكانها.
وطالبت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ المشروع الاستيطاني الخطير.
وبينت أن هذا المخطط الذي تنفذه سلطات الاحتلال من خلال شبكة السكك الحديدية الخفيفة، يستهدف ربط مستوطنة "جيلو" جنوبا بالمنطقة الصناعية وعطروت ومطار القدس شمالا، مخلفا تقطيعا للتجمعات السكانية الفلسطينية والاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين المقدسيين.
وحذرت الهيئة، من أن استمرار هذه المخططات الاستيطانية والانتهاكات الخطيرة بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستكون لها تداعيات خطيرة سيتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة.
--(بترا)
م ف/ ف م/رق
11/09/2023 15:57:21

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