عمان 11 أيلول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيقدم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في ليبيا بعد أن تسببت فيضانات بوقوع ضحايا وإصابات.

وقال الصفدي في تغريدة على موقع التواصل "إكس"، إن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يتضامن مع الأشقاء في ليبيا في هذا الظرف الأليم، وسيقدم لهم أي مساعدة يحتاجونها.

وقدم الصفدي في تغريدته التعازي للأشقاء ‎في ليبيا بضحايا فيضانات ضربت مدينة درنة وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

--(بترا)

ص خ/ ن ح

11/09/2023 15:46:57