الصفدي: بتوجيهات ملكية سنقدم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في ليبيا
التاريخ
9/11/2023 2:38:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيقدم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في ليبيا بعد أن تسببت فيضانات بوقوع ضحايا وإصابات.
وقال الصفدي في تغريدة على موقع التواصل "إكس"، إن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يتضامن مع الأشقاء في ليبيا في هذا الظرف الأليم، وسيقدم لهم أي مساعدة يحتاجونها.
وقدم الصفدي في تغريدته التعازي للأشقاء في ليبيا بضحايا فيضانات ضربت مدينة درنة وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
--(بترا)
ص خ/ ن ح
11/09/2023 15:46:57
MENAFN11092023000117011021ID1107047694
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