وزير الزراعة يؤكد دعم قطاع الاستزراع السمكي

عمان 11 أيلول (بترا)- رندا حتامله- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إن الوزارة تتطلع إلى توسيع قطاع الاستزراع السمكي وتنظيمه ودعمه بصورة مستدامة في مراحل الإنتاج والتسويق.

وأشار خلال لقائه جمعيات تربية الأسماك في المملكة، إلى توجه الوزارة لدعم القطاع بعد توحيده ضمن حاضنة واحدة كبرى، وإحلال مراحل التصنيع في القطاع لضمان استيعاب المنتج مستقبلا عبر التبريد والتجميد وتوفير الاحتياج المحلي.

وبين الحنيفات، أن استيراد الأسماك يبلغ 16 ألف طن سنويا، متوقعا أن يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق إذا تم تنظيم عمل القطاع، وتوفير الكميات والنوعيات المطلوبة في السوق من الأسماك النهرية.

وأكد جاهزية الوزارة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يبلغ 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار، أو التشبيك مع المستثمرين لتوفير خطوط إنتاج تدعم توسع الإنتاج وانتظام التسويق.

وأشار الحنيفات إلى توجه الوزارة لدعم السوق المركزي للأسماك من خلال تمويل جزء من مسارات التجهيز، وإيجاد نافذه تسويقية تدعم القطاع .

من جانبهم، ثمن ممثلو الجمعيات والمزارعون، جهود وتعاون الوزارة وسرعة الاستجابة للملاحظات والمقترحات.

--(بترا)

رح/ ف م/ف ق

11/09/2023 15:43:56