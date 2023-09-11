وزير الزراعة يؤكد دعم قطاع الاستزراع السمكي

وزير الزراعة يؤكد دعم قطاع الاستزراع السمكي
التاريخ
9/11/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- رندا حتامله- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إن الوزارة تتطلع إلى توسيع قطاع الاستزراع السمكي وتنظيمه ودعمه بصورة مستدامة في مراحل الإنتاج والتسويق.
وأشار خلال لقائه جمعيات تربية الأسماك في المملكة، إلى توجه الوزارة لدعم القطاع بعد توحيده ضمن حاضنة واحدة كبرى، وإحلال مراحل التصنيع في القطاع لضمان استيعاب المنتج مستقبلا عبر التبريد والتجميد وتوفير الاحتياج المحلي.
وبين الحنيفات، أن استيراد الأسماك يبلغ 16 ألف طن سنويا، متوقعا أن يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق إذا تم تنظيم عمل القطاع، وتوفير الكميات والنوعيات المطلوبة في السوق من الأسماك النهرية.
وأكد جاهزية الوزارة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يبلغ 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار، أو التشبيك مع المستثمرين لتوفير خطوط إنتاج تدعم توسع الإنتاج وانتظام التسويق.
وأشار الحنيفات إلى توجه الوزارة لدعم السوق المركزي للأسماك من خلال تمويل جزء من مسارات التجهيز، وإيجاد نافذه تسويقية تدعم القطاع .
من جانبهم، ثمن ممثلو الجمعيات والمزارعون، جهود وتعاون الوزارة وسرعة الاستجابة للملاحظات والمقترحات.
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
11/09/2023 15:43:56
MENAFN11092023000117011021ID1107047693
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