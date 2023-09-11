واشنطن 11 أيلول (بترا)- أعلنت الرئاسة الأميركية، اليوم الاثنين، أن شركة بوينغ الأميركية عقدت صفقة بقيمة 7,8 مليار دولار مع الخطوط الجوية الفيتنامية، تزامنا مع زيارة يقوم بها الرئيس جو بايدن إلى هانوي،

وبحسب واشنطن تايمز، أثنى بايدن ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مين شين في بيان بعد اجتماع في هانوي، على الصفقة بين بوينغ وشركة "فيتنام إيروايز".

وأكدت الرئاسة أن هذه الصفقة ستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

--(بترا)

ب خ/م د/رق

11/09/2023 15:43:26