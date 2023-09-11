بوينغ تعقد صفقة بقيمة 7.8 مليار دولار مع الخطوط الجوية الفيتنامية
التاريخ
9/11/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 11 أيلول (بترا)- أعلنت الرئاسة الأميركية، اليوم الاثنين، أن شركة بوينغ الأميركية عقدت صفقة بقيمة 7,8 مليار دولار مع الخطوط الجوية الفيتنامية، تزامنا مع زيارة يقوم بها الرئيس جو بايدن إلى هانوي،
وبحسب واشنطن تايمز، أثنى بايدن ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مين شين في بيان بعد اجتماع في هانوي، على الصفقة بين بوينغ وشركة "فيتنام إيروايز".
وأكدت الرئاسة أن هذه الصفقة ستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
--(بترا)
ب خ/م د/رق
11/09/2023 15:43:26
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