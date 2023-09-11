عمان 11 أيلول (بترا)- حصد نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ، الذهب في البطولة العربية الـ14 للكيك بوكسينغ، التي اختتمت منافساتها أخيرا بمحافظة السليمانية في العراقي.

ونجح فريق الأمن العام في تحقيق (8) ميداليات هي: ذهبيتان، و4 فضيات، وبرونزيتان، وسط مشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول وهي (العراق، ومصر، واليمن، والمغرب، والجزائر، وسوريا، وفلسطين، إضافة إلى الأردن، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة.

كما حل فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة، وجاءت النتائج الفنية للفريق على النحو الآتي: ذهبية وزن تحت (86) كغم عن طريق اللاعب علي خلف، وذهبية وزن تحت (71) كغم عن طريق اللاعب مهند عفانة، وفضية وزن تحت (67) كغم عن طريق اللاعب عدي أبو حصوة، وفضية وزن تحت (81) كغم عن طريق اللاعب إبراهيم زايد، وفضية وزن تحت (69) كغم عن طريق اللاعب يوسف النادي، وفضية وزن تحت (91) كغم عن طريق اللاعب عبدالرحيم المعايطة، وبرونزية وزن فوق (91) كغم عن طريق اللاعب أحمد الشلول، وبرونزية وزن تحت (75) كغم عن طريق اللاعب عبدالرؤوف المعايطة.

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه يوسف بني حمد، وضم الحكم رامي الحويطات، ومدرب الفريق رائد الدبج، ومساعد المدرب أحمد أبو الرب.

--(بترا)

خ خ/م د/رق

11/09/2023 15:38:44