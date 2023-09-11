نشامى الأمن العام يحصدون الذهب في البطولة العربية للكيك بوكسينغ
التاريخ
9/11/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- حصد نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ، الذهب في البطولة العربية الـ14 للكيك بوكسينغ، التي اختتمت منافساتها أخيرا بمحافظة السليمانية في العراقي.
ونجح فريق الأمن العام في تحقيق (8) ميداليات هي: ذهبيتان، و4 فضيات، وبرونزيتان، وسط مشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول وهي (العراق، ومصر، واليمن، والمغرب، والجزائر، وسوريا، وفلسطين، إضافة إلى الأردن، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة.
كما حل فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة، وجاءت النتائج الفنية للفريق على النحو الآتي: ذهبية وزن تحت (86) كغم عن طريق اللاعب علي خلف، وذهبية وزن تحت (71) كغم عن طريق اللاعب مهند عفانة، وفضية وزن تحت (67) كغم عن طريق اللاعب عدي أبو حصوة، وفضية وزن تحت (81) كغم عن طريق اللاعب إبراهيم زايد، وفضية وزن تحت (69) كغم عن طريق اللاعب يوسف النادي، وفضية وزن تحت (91) كغم عن طريق اللاعب عبدالرحيم المعايطة، وبرونزية وزن فوق (91) كغم عن طريق اللاعب أحمد الشلول، وبرونزية وزن تحت (75) كغم عن طريق اللاعب عبدالرؤوف المعايطة.
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه يوسف بني حمد، وضم الحكم رامي الحويطات، ومدرب الفريق رائد الدبج، ومساعد المدرب أحمد أبو الرب.
--(بترا)
خ خ/م د/رق
11/09/2023 15:38:44
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