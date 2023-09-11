وثيقة لحظر إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الرصيفة

الرصيفة 11 أيلول (بترا)- أطلقت بلدية الرصيفة، اليوم الاثنين، وثيقة تعهد بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات كافة؛ بهدف التخلص من هذه الظاهرة السلبية الخطرة على السلامة العامة.

واكد متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لإنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات والتصدي لهذه الظاهرة.

ودعا إلى التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لملاحقة مطلقي العيارات النارية والإبلاغ عنهم فورا ليتم ضبطهم وتوديعهم للقضاء لأخذ الجزاء المناسب بحقهم.

بدوره، أكد نائب رئيس بلدية الرصيفة المهندس خالد الدعجة أن البلدية تعتبر مثل هذه المبادرات من أولويات عملها في خدمة المجتمع المحلي وتنميته ورعايته من خلال العمل المشترك مع الأجهزة الأمنية كافة، لحمايته من السلبيات الخطرة.

وتحدث المدير التنفيذي لبلدية الرصيفة المهندس بركات الهبارنة داعيا ومحفزا للمواطنين للمشاركة بالتوقيع على هذه الوثيقة التي تؤكد وعي وثقافة المواطن في رفضه لمثل هذه الممارسات.

وشارك في التوقيع على الوثيقة التي اشتملت على جدارية داخل القاعة وسجل خاص للتوقيع، عدد كبير من أبناء المجتمع المحلي، اضافة الى ممثلي الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية ومخاتير المدينة والهيئات الثقافية والجمعيات الأهلية في مختلف المجالات.

--(بترا)

رن/م د/ف ق

11/09/2023 15:37:32