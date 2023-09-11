وثيقة لحظر إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الرصيفة

وثيقة لحظر إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الرصيفة
التاريخ
9/11/2023 2:38:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 11 أيلول (بترا)- أطلقت بلدية الرصيفة، اليوم الاثنين، وثيقة تعهد بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات كافة؛ بهدف التخلص من هذه الظاهرة السلبية الخطرة على السلامة العامة.
واكد متصرف اللواء الدكتور خلف بني خالد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لإنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات والتصدي لهذه الظاهرة.
ودعا إلى التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لملاحقة مطلقي العيارات النارية والإبلاغ عنهم فورا ليتم ضبطهم وتوديعهم للقضاء لأخذ الجزاء المناسب بحقهم.
بدوره، أكد نائب رئيس بلدية الرصيفة المهندس خالد الدعجة أن البلدية تعتبر مثل هذه المبادرات من أولويات عملها في خدمة المجتمع المحلي وتنميته ورعايته من خلال العمل المشترك مع الأجهزة الأمنية كافة، لحمايته من السلبيات الخطرة.
وتحدث المدير التنفيذي لبلدية الرصيفة المهندس بركات الهبارنة داعيا ومحفزا للمواطنين للمشاركة بالتوقيع على هذه الوثيقة التي تؤكد وعي وثقافة المواطن في رفضه لمثل هذه الممارسات.
وشارك في التوقيع على الوثيقة التي اشتملت على جدارية داخل القاعة وسجل خاص للتوقيع، عدد كبير من أبناء المجتمع المحلي، اضافة الى ممثلي الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية ومخاتير المدينة والهيئات الثقافية والجمعيات الأهلية في مختلف المجالات.
--(بترا)
رن/م د/ف ق
11/09/2023 15:37:32
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