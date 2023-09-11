الطعاني يؤكد الدور الأردني في مجال الاقتصاد الأخضر

الطعاني يؤكد الدور الأردني في مجال الاقتصاد الأخضر
التاريخ
9/11/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 ايلول (بترا)- أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات بخاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.
وقال الطعاني في بيان اليوم الاثنين إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.
وأشار إلى أن المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المقرر عقده في الفترة من 19-21 أيلول الحالي في عمان، سيركز على أهمية ان يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا .
وبين الطعاني أن 15 دولة عربية شقيقة وأجنبية صديقة ستشارك في المنتدى الذي سيتضمن ورشة عمل متخصصة لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية وأهمية التكامل الاقتصادي العربي.
وتوقع الطعاني أن يفوق حجم الاستثمارات في الدول العربية تريليون دولار في العام 2035، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية تتصدر الاستثمارات بحجم يفوق 100 مليار دولار.
وقال، إن الأردن يعد الدولة العربية الأولى بالاعتماد على السيارات الكهربائية كمصدر طاقة نظيفة، إضافة الى التزام الأردن بالمعايير البيئية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
--(بترا)
م ف/م د/اح
11/09/2023 15:14:19
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