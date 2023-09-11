الطعاني يؤكد الدور الأردني في مجال الاقتصاد الأخضر

عمان 11 ايلول (بترا)- أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات بخاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.

وقال الطعاني في بيان اليوم الاثنين إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.

وأشار إلى أن المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المقرر عقده في الفترة من 19-21 أيلول الحالي في عمان، سيركز على أهمية ان يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا .

وبين الطعاني أن 15 دولة عربية شقيقة وأجنبية صديقة ستشارك في المنتدى الذي سيتضمن ورشة عمل متخصصة لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية وأهمية التكامل الاقتصادي العربي.

وتوقع الطعاني أن يفوق حجم الاستثمارات في الدول العربية تريليون دولار في العام 2035، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية تتصدر الاستثمارات بحجم يفوق 100 مليار دولار.

وقال، إن الأردن يعد الدولة العربية الأولى بالاعتماد على السيارات الكهربائية كمصدر طاقة نظيفة، إضافة الى التزام الأردن بالمعايير البيئية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

--(بترا)

م ف/م د/اح

11/09/2023 15:14:19