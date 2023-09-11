الأشغال: توقع استلام جمرك الماضونة في تشرين الثاني المقبل

عمان 11 أيلول (بترا)-بلغت نسبة الإنجاز في مشروع جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة، والتي تجاوزت 98 بالمئة، ومن المنتظر استلام المشروع بشكل أولي مع نهاية تشرين الثاني المقبل.

وجاء ذلك خلال تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ومدير دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة سير الأعمال في المشروع.

وبحسب بيان اصدرته الوزارة، قدّم المشرفون على تنفيذ المشروع عرضًا حول مقومات المشروع وما تضمنه من أعمال، ونسبة الإنجاز فيه.

ولفت الوزير أبو السمن إلى أن المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصًا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه، الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.

وقال إن المشروع سيُسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.

ولفت الى ان المشروع جزء من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع الوزارة إذ تبلغ مساحته 1300 دونم وتكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.

وقال القضاة إن مركز جمرك عمان الجديد سيُسهم في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، ويقلص الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأشار القضاة إلى أن دائرة الجمارك حرصت على استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتعلقة بالعمل الجمركي، بما يرفع من كفاءة العاملين ويحقق الأهداف الاقتصادية.

وبلغت مساحة الابنية الخرسانية والمعدنية في المشروع 88 ألف متر مربع اضافة الى 612 ألف متر من خدمات البنية التحتية.

وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ التأجير التمويلي المنتھي بالتمليك، وتم اعتماد أنظمة إلكترونية لمراقبة عمليات وإجراءات المركز كاملاً، من دخول الشاحنة وحتى خروجھا كما سيتم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركية بطريقة آلية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية.

- -(بترا)

م ح/ف ق

11/09/2023 14:56:11