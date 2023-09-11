الأشغال: توقع استلام جمرك الماضونة في تشرين الثاني المقبل

الأشغال: توقع استلام جمرك الماضونة في تشرين الثاني المقبل
التاريخ
9/11/2023 2:38:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)-بلغت نسبة الإنجاز في مشروع جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة، والتي تجاوزت 98 بالمئة، ومن المنتظر استلام المشروع بشكل أولي مع نهاية تشرين الثاني المقبل.
وجاء ذلك خلال تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ومدير دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة سير الأعمال في المشروع.
وبحسب بيان اصدرته الوزارة، قدّم المشرفون على تنفيذ المشروع عرضًا حول مقومات المشروع وما تضمنه من أعمال، ونسبة الإنجاز فيه.
ولفت الوزير أبو السمن إلى أن المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصًا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه، الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.
وقال إن المشروع سيُسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.
ولفت الى ان المشروع جزء من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع الوزارة إذ تبلغ مساحته 1300 دونم وتكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.
وقال القضاة إن مركز جمرك عمان الجديد سيُسهم في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، ويقلص الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
وأشار القضاة إلى أن دائرة الجمارك حرصت على استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتعلقة بالعمل الجمركي، بما يرفع من كفاءة العاملين ويحقق الأهداف الاقتصادية.
وبلغت مساحة الابنية الخرسانية والمعدنية في المشروع 88 ألف متر مربع اضافة الى 612 ألف متر من خدمات البنية التحتية.
وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ التأجير التمويلي المنتھي بالتمليك، وتم اعتماد أنظمة إلكترونية لمراقبة عمليات وإجراءات المركز كاملاً، من دخول الشاحنة وحتى خروجھا كما سيتم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركية بطريقة آلية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية.
- -(بترا)
م ح/ف ق
11/09/2023 14:56:11
MENAFN11092023000117011021ID1107047688
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