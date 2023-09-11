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مذكرة تفاهم بين مؤسسة التدريب المهني وإيجابي

9/11/2023 2:38:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني، والمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي)، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب المهني وتطوير القوى العاملة المدربة.
وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس هيئة مديري المعهد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، بحضور مدير عام المعهد الدكتور وسيم حداد، على تنفيذ برامج تدريبية مهنية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية والمواد التدريبية، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل واحتياجات التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الفريقين لتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن، وتطوير القوى العاملة لتحقيق التنمية، وتعزيز فرص العمل، والإسهام في تعزيز قدرات القوى العاملة ورفع مستوى التدريب المهني في الأردن لمستقبل أفضل وفرص عمل مناسبة.
وتأسس المعهد "إيجابي" عام 2004، بهدف بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الصناعي وبدعم من مبادرة التعاون الأوروبي- الأردني لتطوير الأعمال (إجادة)، ويعد الذراع التدريبي الوحيد على مستوى الوطن العربي للقطاع الصناعي.
--(بترا)
ع ف/م ف/رق
11/09/2023 14:55:16

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