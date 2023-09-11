مذكرة تفاهم بين مؤسسة التدريب المهني وإيجابي

مذكرة تفاهم بين مؤسسة التدريب المهني وإيجابي
التاريخ
9/11/2023 2:38:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني، والمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي)، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب المهني وتطوير القوى العاملة المدربة.
وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس هيئة مديري المعهد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، بحضور مدير عام المعهد الدكتور وسيم حداد، على تنفيذ برامج تدريبية مهنية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية والمواد التدريبية، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل واحتياجات التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الفريقين لتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن، وتطوير القوى العاملة لتحقيق التنمية، وتعزيز فرص العمل، والإسهام في تعزيز قدرات القوى العاملة ورفع مستوى التدريب المهني في الأردن لمستقبل أفضل وفرص عمل مناسبة.
وتأسس المعهد "إيجابي" عام 2004، بهدف بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الصناعي وبدعم من مبادرة التعاون الأوروبي- الأردني لتطوير الأعمال (إجادة)، ويعد الذراع التدريبي الوحيد على مستوى الوطن العربي للقطاع الصناعي.
--(بترا)
ع ف/م ف/رق
11/09/2023 14:55:16
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