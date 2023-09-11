الضمان تدعو المنشآت للاستفادة من برنامج استدامة ++

الضمان تدعو المنشآت للاستفادة من برنامج استدامة ++
التاريخ
9/11/2023 2:38:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين المنشآت الاقتصادية التي تُشغل 10 عمال فأقل إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، للاستفادة من حوافزه ومميزاته.
وقالت المؤسسة في بيان، إن البرنامج يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص، ويقدم حوافز شمول لهم، ويدعم انتقالهم إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، ويسهم في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة، مشيرة الى أنه يمكن التسجيل بالبرنامج عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، من خلال الرابط ( إن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى 12 شهراً، ولا يشكل عبئا ماليا على الفئات المستهدفة أو التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد الأول من حزيران 2022 بغض النظر عن جنسيتهم، بشرط أن لا يزيد أجر المؤمن عليه المستفيد من البرنامج على 500 دينار وأن لا يكون قد استفاد من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديه تداخل بالشمول مع منشأة أخرى، كما يشترط لاستفادة الحيازات الزراعية من البرنامج شمول العاملين لديها بشكل كلي بأحكام القانون.
وأكدت المؤسسة أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وبقيمة 30 ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت، والثانية تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة 400 دينار تُصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.
--(بترا)
ع ف/م ف/اح
11/09/2023 14:50:14
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