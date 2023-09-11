الضمان تدعو المنشآت للاستفادة من برنامج استدامة ++

عمان 11 أيلول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين المنشآت الاقتصادية التي تُشغل 10 عمال فأقل إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، للاستفادة من حوافزه ومميزاته.

وقالت المؤسسة في بيان، إن البرنامج يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص، ويقدم حوافز شمول لهم، ويدعم انتقالهم إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، ويسهم في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة، مشيرة الى أنه يمكن التسجيل بالبرنامج عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، من خلال الرابط ( إن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى 12 شهراً، ولا يشكل عبئا ماليا على الفئات المستهدفة أو التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد الأول من حزيران 2022 بغض النظر عن جنسيتهم، بشرط أن لا يزيد أجر المؤمن عليه المستفيد من البرنامج على 500 دينار وأن لا يكون قد استفاد من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديه تداخل بالشمول مع منشأة أخرى، كما يشترط لاستفادة الحيازات الزراعية من البرنامج شمول العاملين لديها بشكل كلي بأحكام القانون.

وأكدت المؤسسة أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وبقيمة 30 ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت، والثانية تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة 400 دينار تُصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

--(بترا)

ع ف/م ف/اح

11/09/2023 14:50:14