الحنيطي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط
التاريخ
9/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/رق
11/09/2023 14:47:48
MENAFN11092023000117011021ID1107047685
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