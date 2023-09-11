ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
9/11/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 11 أيلول (بترا)- صعد الجنيه الاسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية ارتفع الإسترليني قليلا أمام العملتين ليصل عند 1.251 دولار و1.167يورو.
--(بترا)
ر ش/رق
11/09/2023 14:47:32
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