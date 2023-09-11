الحنيطي يلتقي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط
التاريخ
9/11/2023 2:38:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)-التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الاثنين، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط (IOM) عثمان البلبيسي.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي وأطر التنسيق المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
--(بترا)
ل م/ف ق
11/09/2023 14:44:32
MENAFN11092023000117011021ID1107047683
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