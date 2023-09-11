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مصرع 25 شخصا بفيضانات ليبيا

9/11/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- لقي 25 شخصا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت عدة مدن شرقي ليبيا اليوم الاثنين، مع وصول العاصفة "دانيال".
وبحسب وكالة الأنباء اللبية (وال)، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن كل المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد تعد مناطق منكوبة.
وطالب الدبيبة، الجهات العامة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة تداعيات الفيضانات، موضحا أنه تم إعطاء توجيهات لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق في المنطقة الشرقية.
يذكر ان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكدت متابعتها لحالة الطوارئ شرقي البلاد، معربة في بيان اصدرته اليوم، عن تعازيها لأسر الضحايا واستعدادها لتقديم الدعم للمتضررين.
رصد/رس/ أ أ/اح
11/09/2023 14:23:31

MENAFN11092023000117011021ID1107047682

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