عمان 11 أيلول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إنه بعد تجميع بيانات الطقس كافة، لمحطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد، وعمليات المقارنة والتحليل مع السنوات السابقة ضمن البنك المناخي الأردني، تبين المملكة قد تأثرت بأطول موجة حر خلال آب الماضي بحسب السجلات المناخية.

وأكد آل خطاب في بيان اليوم الاثنين، انه ساد خلال الثلث الأول من شهر آب الماضي أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، فيما تعرضت المملكة لموجة حارة شديدة خلال الفترة من 12-24 من نفس الشهر، نتيجة تأثر المملكة بامتداد للمنخفض الموسمي الحراري الهندي، المصحوب بكتلة هوائية حارة جداً.

وأضاف، أن هذه الموجة تعد أطول موجة حارة شهدتها المملكة خلال السجل المناخي الأردني، حيث سجلت خلالها أرقاماً قياسية جديدة في السجل المناخي لدرجة الحرارة العظمى في 10 محطات رصد جوي، فيما سادت خلال الفترة 25-31 من شهر آب الماضي أجواء صيفية عادية نهاراً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة إلى معتدلة الحرارة ليلاً.

وأشار آل خطاب إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر آب الماضي بلغ 35.6، وهو أعلى من معدله الشهري العام بمقدار 2.7 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني 21.8، وهو أعلى من معدله الشهري العام بمقدار 1.1 درجة مئوية، كما سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 14 آب وبلغت 43.7 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ 100 عام، فيما سجلت اقل درجة صغرى في مطار عمان المدني بتاريخ 7 تموز الماضي وبلغت 18.8 درجة مئوية.

وعلى مستوى المملكة، فقد سجلت محطة رصد الباقورة أعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 13 آب الماضي وبلغت 47.6 درجة مئوية، فيما سجلت محطة رصد الشوبك أقل درجة حرارة صغرى بـ 6 درجات من آب الماضي وبلغت 10.4 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/أ أ/رق

11/09/2023 14:17:38