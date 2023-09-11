الأرصاد: موجة الحر التي شهدتها المملكة في آب الماضي هي الأطول
التاريخ
9/11/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إنه بعد تجميع بيانات الطقس كافة، لمحطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد، وعمليات المقارنة والتحليل مع السنوات السابقة ضمن البنك المناخي الأردني، تبين المملكة قد تأثرت بأطول موجة حر خلال آب الماضي بحسب السجلات المناخية.
وأكد آل خطاب في بيان اليوم الاثنين، انه ساد خلال الثلث الأول من شهر آب الماضي أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، فيما تعرضت المملكة لموجة حارة شديدة خلال الفترة من 12-24 من نفس الشهر، نتيجة تأثر المملكة بامتداد للمنخفض الموسمي الحراري الهندي، المصحوب بكتلة هوائية حارة جداً.
وأضاف، أن هذه الموجة تعد أطول موجة حارة شهدتها المملكة خلال السجل المناخي الأردني، حيث سجلت خلالها أرقاماً قياسية جديدة في السجل المناخي لدرجة الحرارة العظمى في 10 محطات رصد جوي، فيما سادت خلال الفترة 25-31 من شهر آب الماضي أجواء صيفية عادية نهاراً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة إلى معتدلة الحرارة ليلاً.
وأشار آل خطاب إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر آب الماضي بلغ 35.6، وهو أعلى من معدله الشهري العام بمقدار 2.7 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني 21.8، وهو أعلى من معدله الشهري العام بمقدار 1.1 درجة مئوية، كما سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 14 آب وبلغت 43.7 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ 100 عام، فيما سجلت اقل درجة صغرى في مطار عمان المدني بتاريخ 7 تموز الماضي وبلغت 18.8 درجة مئوية.
وعلى مستوى المملكة، فقد سجلت محطة رصد الباقورة أعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 13 آب الماضي وبلغت 47.6 درجة مئوية، فيما سجلت محطة رصد الشوبك أقل درجة حرارة صغرى بـ 6 درجات من آب الماضي وبلغت 10.4 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/أ أ/رق
11/09/2023 14:17:38
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