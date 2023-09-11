مذكرة لتعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية للمهاجرين

مذكرة لتعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية للمهاجرين
التاريخ
9/11/2023 2:38:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- وقّع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحصول الجميع على الرعاية الصحية المتماثلة.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، يلتزم الجانبان وفق المذكرة في تعزيز التعاون وإجراء أبحاث مشتركة، والتشاور في خطط الصحة العامة المتعلقة بمهام الجهتين، وإيجاد حلول مبتكرة في مجالي الصحة والهجرة، ومبادرات لمشاريع تركز على الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، وتعزيز نظم مراقبة الأمراض السارية.
وقال رئيس المركز بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى: إن التعاون مع المنظمة يدل على إحراز تقدّم كبير في جهود المركز المتواصلة لتعزيز الصحة العامة، لافتا إلى أن "رؤيتنا المشتركة تتمثل في إرساء أسس أقوى لمستقبل أكثر صحة وأمانا لأمتنا".
بدورها، أكّدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، تيما كرت، أن تبنّي هذه الجهود التعاونية يستند إلى التزام المنظمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظّمة، مشيرة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز قدرة الكوادر الصحية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفعّالة لكل من المهاجرين والمجتمعات المحلية".
--(بترا)
وز/م ف/ف ق
11/09/2023 14:13:35
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