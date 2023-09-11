مذكرة لتعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية للمهاجرين

عمان 11 أيلول (بترا)- وقّع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحصول الجميع على الرعاية الصحية المتماثلة.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، يلتزم الجانبان وفق المذكرة في تعزيز التعاون وإجراء أبحاث مشتركة، والتشاور في خطط الصحة العامة المتعلقة بمهام الجهتين، وإيجاد حلول مبتكرة في مجالي الصحة والهجرة، ومبادرات لمشاريع تركز على الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، وتعزيز نظم مراقبة الأمراض السارية.

وقال رئيس المركز بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى: إن التعاون مع المنظمة يدل على إحراز تقدّم كبير في جهود المركز المتواصلة لتعزيز الصحة العامة، لافتا إلى أن "رؤيتنا المشتركة تتمثل في إرساء أسس أقوى لمستقبل أكثر صحة وأمانا لأمتنا".

بدورها، أكّدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، تيما كرت، أن تبنّي هذه الجهود التعاونية يستند إلى التزام المنظمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظّمة، مشيرة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز قدرة الكوادر الصحية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفعّالة لكل من المهاجرين والمجتمعات المحلية".

--(بترا)

وز/م ف/ف ق

11/09/2023 14:13:35