أمسية في الزرقاء لإلقاء الضوء على مشروع الاستشراق

الزرقاء11أيلول(بترا)-عمر ضمرة-نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، أمسية للكاتبة الدكتورة حلا السويدات ، لإلقاء الضوء على مشروع الإستشراق وقراءته، بمناسبة مرور 20 عاماً على رحيل المفكر العربي إدوارد سعيد ، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الكتاب والمفكرين والمهتمين.

وتحدثت سويدات، خلال الأمسية التي أدارها عضو الهيئة الإدارية للنادي محمد فاروق، عن الاستشراق والمستشرقين على السواء دون تمييزٍ بينهم بحسب النوع أو الاتجاه.

وقال إن إدوارد سعيد في كتابه الموسوم بعنوان "الاستشراق" كان أديباً ملتزماً بأداء رسالة سياسية وأخلاقية، فقد لامس وجدان أبناء جلدته بصرف النظر عن انتماءاتهم الأساسية أو الفرعية، حيث رأى البعض في صاحب كتاب الاستشراق مدافعاً عن القومية العربية.

ونوهت السويدات بأن استعمال المستشرقين لغة التعميم ومنظومة الاستشراق السياسي ذات أهداف استعمارية، إذ أن الاستشراق حتى في بحوثه العلمية يمثل أسلوبا استعمارياً، وأن درجة التأثير التي أحدثتها أطروحة الاستشراق لا يمكن غض الطرف عنها بتاتاً.

وأكدت أن إدوارد سعيد استطاع أن يحرز نجاحاً مذهلاً في جعل كتابه الاستشراق مقروءا على الصعيدين العالمي والغربي على وجه الخصوص، بسبب موقعه الأكاديمي.

--(بترا)

ع ض/ف ق

11/09/2023 14:06:37