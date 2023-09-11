توقيع مذكرة تفاهم للمواصفات والمقاييس بين الأردن والعراق

توقيع مذكرة تفاهم للمواصفات والمقاييس بين الأردن والعراق
التاريخ
9/11/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان11أيلول(بترا)- وقعت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، بحضور القائم بأعمال السفير العراقي في عمان منيف علي حسين.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، إن توقيع المذكرة يأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان الأردني والعراقي في سبيل الوصول إلى التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائي المبني على أواصر متينة من الأخوة العربية، مبينة أنها ستسهم بانسيابية البضائع بين الجانبين وتقليل العوائق أمام التجارة البينية بما يحقق المنافع المشتركة لكلا البلدين.
من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي الدكتور حسين علي داوود، أن المذكرة ستكون بداية نحو المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، مبينا أن مواءمة المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة من شأنه أن يعمل على الارتقاء بجودة الصناعة في كلا البلدين.
بدوره، اعتبر القائم بأعمال السفير العراقي في عمان، أن المذكرة تشكل أهمية بالغة في العلاقات الاقتصادية الآخذة بالتطور بين عمان وبغداد، في ظل قيادتي البلدين، مشيرا إلى أهمية زيادة وتعزيز التعاون بالمجالات كافة.
وتنص المذكرة، على إرساء التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين.
كما تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة والعلامات المترولوجية، والتعاون في مجال المقارنات البينية للاختبارات والفحوصات المخبرية والمعايرة وحل النزاعات كما سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.
--(بترا)
ن ش/ أ أ/ف ق
11/09/2023 14:01:34
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