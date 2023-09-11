توقيع مذكرة تفاهم للمواصفات والمقاييس بين الأردن والعراق

عمان11أيلول(بترا)- وقعت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، بحضور القائم بأعمال السفير العراقي في عمان منيف علي حسين.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير، إن توقيع المذكرة يأتي استمرارا للجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان الأردني والعراقي في سبيل الوصول إلى التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائي المبني على أواصر متينة من الأخوة العربية، مبينة أنها ستسهم بانسيابية البضائع بين الجانبين وتقليل العوائق أمام التجارة البينية بما يحقق المنافع المشتركة لكلا البلدين.

من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي الدكتور حسين علي داوود، أن المذكرة ستكون بداية نحو المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، مبينا أن مواءمة المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة من شأنه أن يعمل على الارتقاء بجودة الصناعة في كلا البلدين.

بدوره، اعتبر القائم بأعمال السفير العراقي في عمان، أن المذكرة تشكل أهمية بالغة في العلاقات الاقتصادية الآخذة بالتطور بين عمان وبغداد، في ظل قيادتي البلدين، مشيرا إلى أهمية زيادة وتعزيز التعاون بالمجالات كافة.

وتنص المذكرة، على إرساء التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين.

كما تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة والعلامات المترولوجية، والتعاون في مجال المقارنات البينية للاختبارات والفحوصات المخبرية والمعايرة وحل النزاعات كما سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

--(بترا)

ن ش/ أ أ/ف ق

11/09/2023 14:01:34