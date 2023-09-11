مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

عمان 11 أيلول (بترا)- ارتفع مؤشر بورصة عمان خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.01 بالمئة، ليصل الى مستوى النقطة 2411.

وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 3673 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر/م ف/اح

11/09/2023 13:58:08